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Зґвалтували і вкололи невідомий препарат: українські військові розповіли про тортури в полоні Росії

28 травня 2022, 14:38

Більшість українських військовослужбовців було взято в полон окупантами під Маріуполем.

СІЗО, Луганськ, в'язниця,
СІЗО / hromadskeradio.org

Українські військові розповіли про тортури після звільнення з російського полону. Як написала омбудсмен Людмила Денісова, окупанти кололи українських військових невідомим препаратом, ґвалтували жінок і тримали їх у нелюдських умовах.

За словами Денісової, більшість українських військовослужбовців було взято в полон окупантами під Маріуполем.

"Спочатку їх (полонених - ред.) утримували в підвалах і господарських будівлях. Потім етапували в гауптвахту, слідчий ізолятор в місті Донецьку і виправну колонію №120, які розташовані на тимчасово окупованій території. Надалі наших військових перевели в слідчі ізолятори Таганрога і Воронежа", - розповіла Денісова.

Вона зазначила, що під час етапування українським воїнам замотували очі скотчем, надягали на голову мішок, пов'язували руки мотузками.

"У полоні українських військовослужбовців катували - погрожували вбивством, били і принижували. З особливою жорстокістю тортури застосовувалися до офіцерського складу Збройних Сил України та бійців загону спеціального призначення "Азов", - уточнює Денісова.

Били, погрожували вбити і змушували вчити вірш

Омбудсмен також розповідає, що під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата по пальцях ніг і відкритих ранах, використовували плоскогубці, закидали петлю на шию і душили.

Крім того, катували електрострумом, били киянкою і ногами.

"Українські військовослужбовці повідомили, що рашисти їм вводили невідомі препарати на букву "М", після чого вони непритомніли і втрачали пам'ять. Окупанти змушували українських солдатів вчити вірш "Вибачте нас, рідні росіяни", гімн РФ, історію створення герба і прапора РФ, інакше - застосовували тортури", - інформує Денісова.

Разом з тим, українські жінки-військовополонені, які утримувалися в Донецькому СІЗО, розповіли, що в камерах, розрахованих на 2-3 людини, їх перебувало щонайменше 17-20.

"Замість санвузла - відро. Жінки були позбавлені засобів гігієни і можливості помитися. Відносно них чинився психологічний тиск - на їхніх очах жорстоко били українських полонених чоловіків. Також полонянок примушували до статевих актів", - зазначає Денісова.

Крім того, життєво необхідна медична допомога пораненим українським військовослужбовцям не надавалася. Лікар оглянув їх тільки перед переміщенням до табору військовополонених у місті Севастополі, де допомогу надавали представники МКЧХ.

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"Українцям не давали воду, лише 1,5 літра на 30-40 людей, обмежували в харчуванні - на території ОРДО денний раціон складався зі шматка хліба і сала. Іноді даючи м'ясо рашисти знущалися і говорили, що воно "людське", - розповідає омбудсмен.

При цьому українські військовослужбовці були позбавлені можливості зв'язатися з рідними.

"Картки з даними про особу військовополоненого для інформування своєї сім'ї Центрального агентства з розшуку МКЧХ, передбачені статтею 70 Женевської конвенції 1949 року, які повинні направлятися відразу після взяття в полон, були заповнені лише безпосередньо перед обміном", - додала Денісова.

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Евакуація з Азовсталі

20 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід українських військових з території оточеного ворогами заводу "Азовсталь" у Маріуполі має завершитися найближчим часом.

Тим часом в Інституті вивчення війни вважають, що у РФ можуть завищувати кількість захисників України, які тримали оборону на Азовсталі в Маріуполі.

Це робиться для того, щоб або збільшити кількість російських військовополонених при обміні, або щоб не визнавати, що всього "сотням" українських воїнів вдавалося утримувати завод протягом тривалого часу.

7 травня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з території "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх дітей, жінок і людей похилого віку.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом поки неможливо через брак важкого озброєння.

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