ЗСУ в напівоточенні, фронт може посипатися, якщо РФ візьме одне місто - NYT

Про що йдеться в матеріалі:
- РФ намагається оточити Костянтинівку
- У Донецькій області може посипатися фронт, якщо РФ захопить Костянтинівку
- Костянтинівка є метою РФ під час літнього наступу
РФ може прорвати оборону і наблизитися до захоплення всієї Донецької області. Це може статися, якщо російські окупанти зможуть захопити Костянтинівку. Про це пише The New York Times.
При цьому ворог націлився на це місто вже в рамках свого літнього наступу. Ворог уже зміг здійснити одне з найбільших щомісячних територіальних досягнень з 2022 року, пише видання. Костянтинівка є життєво важливим містом для логістики армії України.
Це місто є головною метою РФ. Воно є південними воротами до ланцюга міст, які утворюють останній великий оборонний пояс ЗСУ в Донецькій області.
"Якщо місто впаде, майже всі міста далі на північ опиняться в зоні дії російських безпілотників. Це наблизить Москву до її давно прогнутої мети - захоплення всієї Донецької області", - пише видання.
Російські окупанти намагаються оточити позиції українських військових у Костянтинівці. Їм частково це вдалося зробити зі сходу, півдня і заходу. Наші захисники тижнями залишаються в складній ситуації без ротації та можливості евакуювати поранених. Ці території постійно перебувають під ударами російських безпілотників.
"Раніше вони могли вражати цілі в радіусі двох-трьох кілометрів. Тепер вони завдають ударів кожні 10-20 хвилин на постійній відстані 15 кілометрів від лінії фронту. Усе в межах цієї 15-кілометрової зони знищується", - сказав командир підрозділу, що керує безпілотними машинами 93-ї бригади.
Ситуація на фронті - останні новини України
Як повідомляв Главред, військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що становище військ країни-агресора Росії в Сумській області погіршується. Сили оборони України просуваються флангами і зуміли взяти в кліщі деякі позиції противника.
Аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти намагаються прорватися до кордонів Дніпропетровської області. Ворог на Покровському напрямку захопив одразу два села - Новоукраїнка та Зелений Кут, розташовані поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровщиною.
Водночас представник Української добровольчої армії Сергій Братчук сказав, що ситуація на Дніпропетровщині доволі напружена. Атаки ворога на цьому напрямку пов'язані з наступом на Покровськ.
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Про джерело: The New York Times
The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.
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