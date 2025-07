ЗСУ в напівоточенні, фронт може посипатися, якщо РФ візьме одне місто - NYT

Про що йдеться в матеріалі:

РФ може прорвати оборону і наблизитися до захоплення всієї Донецької області. Це може статися, якщо російські окупанти зможуть захопити Костянтинівку. Про це пише The New York Times.

При цьому ворог націлився на це місто вже в рамках свого літнього наступу. Ворог уже зміг здійснити одне з найбільших щомісячних територіальних досягнень з 2022 року, пише видання. Костянтинівка є життєво важливим містом для логістики армії України.

Це місто є головною метою РФ. Воно є південними воротами до ланцюга міст, які утворюють останній великий оборонний пояс ЗСУ в Донецькій області.

Російські окупанти намагаються оточити позиції українських військових у Костянтинівці. Їм частково це вдалося зробити зі сходу, півдня і заходу. Наші захисники тижнями залишаються в складній ситуації без ротації та можливості евакуювати поранених. Ці території постійно перебувають під ударами російських безпілотників.

"Раніше вони могли вражати цілі в радіусі двох-трьох кілометрів. Тепер вони завдають ударів кожні 10-20 хвилин на постійній відстані 15 кілометрів від лінії фронту. Усе в межах цієї 15-кілометрової зони знищується", - сказав командир підрозділу, що керує безпілотними машинами 93-ї бригади.

Як повідомляв Главред, військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що становище військ країни-агресора Росії в Сумській області погіршується. Сили оборони України просуваються флангами і зуміли взяти в кліщі деякі позиції противника.

Аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти намагаються прорватися до кордонів Дніпропетровської області. Ворог на Покровському напрямку захопив одразу два села - Новоукраїнка та Зелений Кут, розташовані поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровщиною.

Водночас представник Української добровольчої армії Сергій Братчук сказав, що ситуація на Дніпропетровщині доволі напружена. Атаки ворога на цьому напрямку пов'язані з наступом на Покровськ.

Читайте також:

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.