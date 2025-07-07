В Україні змінюють роботу ТЦК на фоні ударів Росії - як це вплине на мобілізацію

ТЦК та СП по всій території України проводять заходи з розсосередження персоналу на фоні російських ударів, спрямованих на зрив мобілізації в Україні.

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В Україні змінюють роботу ТЦК - як це вплине на мобілізацію / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Для чого Росія почала бити по ТЦК та СП

Як удари по ТЦК вплинуть на мобілізацію в Україні

Як зміниться робота ТЦК та СП на фоні ударів РФ

У липні Росія перейшла до тактики цілеспрямованих атак по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) – об’єктам, що забезпечують мобілізацію в Україні. За останній тиждень дрони РФ завдали ударів по таких центрах у Кривому Розі, Кременчуці, Полтаві, Харкові та Запоріжжі.

Главред зібрав головне, що варто знати про російські удари по ТЦК та СП та як це вплине на мобілізацію в Україні.

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30 червня – удар по ТЦК та СП в Кривому Розі

За даними Сухопутних військ ЗСУ, 30 червня РФ вдарила БпЛА поблизу будівлі одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки своєчасно реалізованим заходам безпеки під час повітряної тривоги вдалося уникнути постраждалих серед персоналу. На момент атаки військові та працівники установи не приймали громадян і перебували в укритті.

"Однак, на жаль, є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки. На місці події працюють екстрені служби, а постраждалим надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

Шахед / Інфографіка: Главред

3 липня – удар по Полтавському ТЦК та СП

3 липня близько 9:00 росіяни атакували Полтаву. Внаслідок одного з ударів спалахнула пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

"Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних", – йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

6 липня – удар по ТЦК та СП в Кременчуці

6 липня о 9:35 РФ вдарила по Кременчуку на Полтавщині. Ворожі дрони влучили в будівлю районного територіального центру комплектування, а також у розташований поруч житловий будинок.

"Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється", - вказують військові.

7 липня – удар по ТЦК та СП в Харкові та Запоріжжі

7 липня російські війська здійснили атаки дронами по Харкову та Запоріжжю. У Харкові зафіксовано влучання в будівлю обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, у Запоріжжі — поблизу обласного ТЦК та СП.

"Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено 3 людини. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Звідки і чим РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Згодом, як повідомили у Запорізькому обласному ТЦК та СП, 7 липня російські війська завдали чотири удари по території установи. Внаслідок атаки постраждали військовослужбовці роти охорони — це ті, кого перевели з бойових підрозділів після проходження військово-лікарської комісії, і хто має бойовий досвід.

Двоє з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Також поранення різного ступеня отримали 14 цивільних осіб. Атака призвела до пошкодження приватних будинків і автомобілів.

Для чого Росія б’є по ТЦК

Росія намагається зірвати мобілізаційні заходи в Україні, завдаючи ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Як пояснив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі РБК-Україна, основна мета таких атак полягає в тому, щоб зменшити притік військовослужбовців до української армії, чого противник активно остерігається.

Він нагадав, що ця ворожа кампанія розпочалася ще раніше — у вигляді терористичних дій, зокрема, мінування ТЦК та СП і спроб занести вибухівку в ці установи. Останні атаки в Полтаві, Кривому Розі та Кременчуці є логічним продовженням цих спроб, і загроза подібних дій з боку РФ зберігається.

"З огляду на це, ми очікуємо, що спроби таких ударів можуть продовжуватися. Зі свого боку ми будемо робити все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, що працюють в ТЦК та СП, а також цивільних, які звертаються в ці центри", - додав речник.

/ Сили територіальної оборони ЗСУ

Як удари по ТЦК вплинуть на мобілізацію в Україні - як зміниться робота ТЦК та СП на фоні ударів РФ

У Запорізькому обласному ТЦК та СП підкреслюють, що російські атаки мають здебільшого інформаційний характер і спрямовані на дестабілізацію мобілізаційних процесів та виклик емоційного напруження серед українського населення. Водночас у ТЦК та СП висловлюють жаль, що іноді дії противника знаходять відгук серед самих українців.

"Попри все – продовжуємо працювати – комплектувати бойові підрозділи та надавати соціальні послуги рідним загиблих воїнів", - додали в установі.

На Львівщині в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) запровадили додаткові заходи безпеки у відповідь на нещодавні російські обстріли аналогічних об’єктів в інших областях. Про це Суспільному повідомили джерела у ТЦК.

"Серед заходів безпеки — підсилена пильність роти охорони, з металошукачем на вході. Жодної інформації про можливу зміну адрес наразі немає", - вказується у матеріалі.

/ Сили територіальної оборони ЗСУ

У Вінниці обласний ТЦК та СП тимчасово припинив прийом громадян за своєю основною адресою — через безпекову ситуацію. Проте згодом відповідне повідомлення було видалене з Facebook, а в установі пояснили, що частина інформації в публікації, зокрема щодо нових адрес, з’явилася внаслідок стороннього втручання.

"Задля убезпечення життя і здоров'я цивільних громадян особовий склад Вінницького ОТЦК та СП був розосереджений. Заходи мобілізації тривають відповідно до плану. Прийом громадян з медичних, соціальних та інших питань здійснюється в штатному режимі безперервно", - повідомили згодом у Вінницькому обласному ТЦК та СП.

В ефірі Суспільного начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев пояснив, що публікація, яка з’явилась раніше, не була погоджена з командуванням.

Водночас він запевнив, що у згаданому ТЦК та СП проводяться заходи з розосередження персоналу — такі самі дії здійснюються і в інших центрах комплектування по всій Україні.

Саранцев зазначив, що, крім переміщення особового складу, впроваджується перехід на цифрові сервіси. Хоча це створює певні труднощі, мобілізаційна кампанія триває.

Також він додав, що ТЦК, які зазнали російських ударів, наразі тимчасово призупинили роботу.

"Звичайно, робота на цих об'єктах тимчасово припинена. Але разом з цим сам процес мобілізації продовжується, оскільки вже перед тим було зроблено досить багато заходів, для того, щоб цей процес залишився, не зупинявся", — наголосив військовий.

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Яка прихована ціль росіян

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак у коментарі для ТСН.ua зазначив, що російська армія навмисне обирає за цілі будівлі ТЦК та СП через скупчення там великої кількості людей. Мета таких ударів — максимальні втрати серед українських військових.

За його словами, противник точно знає, що за вказаними адресами перебувають щонайменше десятки військовослужбовців, і саме тому здійснює прицільні атаки.

Також Ступак не виключає, що росіяни мають завдання з конкретними "показниками", які впливають на систему заохочень у їхній армії.

"Можливо, у росіян є план щодо якихось показників, якого намагаються дотримуватися. Це те, за що в Росії можуть отримувати нагороди", — сказав експерт.

Окрім цього, обстріли ТЦК можуть спричинити паніку серед мобілізованих. Експерт наголосив, що подібні удари з боку РФ, ймовірно, триватимуть і надалі.

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