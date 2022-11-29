"Здав" вітчим коханої: росіяни жорстоко стратили дівчинку-підлітка та 6 чоловіків на Херсонщині

Російські окупанти стратили цивільних на Херсонщині / Колаж фото Міноборони РФ, Фото polit.info

Російські окупанти жорстоко стратили 6 чоловіків та дівчинку-підлітка. Наводку на них дав вітчим дівчинки, який почав співпрацювати з ворогом. Про це повідомляє The New York Times.

Трагедія сталася у селі Правдине поблизу Херсона. У цьому населеному пункті чоловіки працювали охоронцями на місцевому сільськогосподарському підприємстві. В одного з них почалися стосунки з дівчинкою-підлітком, батько якого знущався над нею.

Цей чоловік почав співпрацювати з окупантами та набрехав їм, після чого ворожі солдати вбили його дочку та її знайомих.

"За словами мешканців села, вітчим боявся, що у нього можуть бути проблеми, тому він почав співпрацювати з окупантами і вигадав історію про те, що Влад (коханий вбитої дівчини – Главред) та інші охоронці шпигують за росіянами", - йдеться у повідомленні.

Окупанти знищили будинок, де жили чоловіки та вбили їх.

"На землі, наполовину прикидані уламки, лежали тіла шістьох із семи охоронців та дівчинки-підлітка. Очевидець побачив, що у кількох чоловіків були зв’язані руки за спиною, а очі зав’язані. Дівчинка, за його словами, виглядала так, наче її задушили", - йдеться у повідомленні.

Тіла вбитих лежали на землі, їх шматували голодні собаки. Лише через 5 тижнів окупанти дозволили місцевим жителям поховати дівчину та чоловіків.

лише через 5 тижнів дозволили місцевим жителям поховати вбитих.

Раніше повідомлялося, що українські військові розповіли про тортури після звільнення з російського полону. Окупанти кололи українських військових невідомим препаратом, ґвалтували жінок і тримали їх у нелюдських умовах.

Нагадаємо, у Німеччині двох чоловіків звинувачують у жорстокому зґвалтуванні 18-річної біженки з України. Вони поглумилися над дівчиною з інтервалом в кілька хвилин. Зараз чоловіки постали перед судом у Дюссельдорфі.

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