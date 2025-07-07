Як забезпечити собі пенсію у 80% від доходу: міністр соцполітики дала пораду

Середньожиттєвий заробіток кожної людини спочатку менший, але до зрілого віку люди вже заробляють більше.

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Кожен українець може порахувати свою майбутню пенсію / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/zholnovychoksana

Коротко:

Кожен українець може порахувати свою майбутню пенсію

Внески в солідарну систему виконують кілька ролей

Поєднання трьох рівнів пенсійного забезпечення може дозволити в майбутньому отримувати пенсію в розмірі 80% від середнього заробітку. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович у подкасті Центру економічної стратегії.

Вона розповіла, що кожен українець може порахувати свою майбутню пенсію станом на зараз за допомогою сервісу пенсійного калькулятора, і цифри за нинішньою солідарною системою можуть виглядати не дуже обнадійливими.

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"Але те, що сьогодні ми проєктуємо як проєкт, коли накладається кілька складових: і солідарна пенсійна система, яка має покривати 40% мого життєвого заробітку, і накопичувальна пенсійна система, яка дає мінімум 20%, і ще якщо добровільно, то в багатьох випадках це 80% заробітку покриває", - сказала вона.

Жолнович зазначила, що середньожиттєвий заробіток кожної людини спочатку менший, але до зрілого віку люди вже заробляють більше. Це дає змогу говорити про більшу кількість гарантій, які можна забезпечити пенсіонерам.

"Внески до солідарної системи виконують кілька ролей: перша - це утримання наших батьків і бабусь із дідусями, тих людей, які вклалися в нашу економіку, наше життя і виховання, і сьогодні розраховують, що ми як суспільство підтримаємо їх у старості", - сказала міністр.

Друга складова, за її словами, передбачає формування собі пенсійних прав через власний внесок і страховий стаж для того, щоб майбутні покоління розуміли так само, яким чином підтримувати пенсіонерів.

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Хто така Оксана Жолнович? Жолнович Оксана Іванівна (21 лютого 1979, Львів) - міністр соціальної політики України (з 19 липня 2022 року), кандидат юридичних наук, доцент.

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