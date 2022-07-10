Били по печінці і змушували співати гімн Росії: волонтер розповів про тортури в російському полоні

Волонтер розповів про страшні тортури в російському полоні / УНІАН і Sky News

Український таксист і волонтер Михайло Орловський, якому довелося побувати в російському полоні, розповів про тортури, яким його піддавали окупанти. Про це чоловік розповів в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

Чоловік потрапив у полон 7 березня, а повернувся додому в рамках обміну полоненими 10 квітня.

"Перше, про що я думав, це те, як вижити. Друге, що я помру. Нас побили в лісі, почали допитувати, потім зв'язали і кинули в яму, де тримали два дні. Було 7 березня було дуже холодно. На мене накинули куртку, яку потім зв'язали. На мені була тільки куртка і спортивні штани, і все. Але, слава Богу, на куртці був хоч капюшон. На дні в яму кинули картон, а ще там були дві коробки, на які можна було сісти", – сказав чоловік.

Після двох днів у лісі його на вертольоті доставили до в'язниці в Курську в Росії.

"Нас перекидали з кабінету в кабінет, з допиту на допит. Нам постійно доводилося підписувати документи. Нас допитували, били. Все тривало близько шести годин. Нас відвели в окрему кімнату, де били боксерськими рукавичками по нирках, печінці, ребрах, шиї, ногах. Вони також використовували електрошокер", – розповів Михайло.

Орловський зазначив, що ув'язненим чоловікам і жінкам поголювали налисо голови, брали зразки крові, ДНК і відбитки пальців.

"Було радіо, на дверях висіла колонка. І коли звучав гімн Російської Федерації, а він лунав десь 10-15 разів на день, ми повинні були вишикуватися і співати його", - каже чоловік.

В цілому чоловік пробув у полоні трохи більше чотирьох тижнів, перш ніж його обміняли на російського полоненого.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаїв прибули п'ятеро жителів Київської області, яких вдалося звільнити з російського полону за обміном. Там вони піддавалися фізичним і психологічним тортурам.

Звільнені кажуть, що піддавалися не тільки фізичним тортурам. Наприклад, окупанти змушували вітати тюремників піонерським салютом, а потім читати і переказувати радянські книги – про піонерів-героїв і життєписах радянського диктатора Сталіна, вивчати і співати російський гімн. А потім співати російські пропагандистські пісні: "Ми - росіяни, з нами Бог!", "Дядя Вова, ми з тобою" і треки Олега Газманова.

Раніше в мережі з'явилося змонтована відеоісторія одного з російських окупантів, які потрапили в полон до українців - лейтенанта Юрія Шалаєва, випускника Московського вищого командного училища, командира мотострілецького взводу 70-го гвардійського мотострілецького полку ‒ з дислокацією в місті Шалі (Чечня).

Ролик рясніє сценами вживання ним алкоголю, грубою матерщиною та іншими непристойностями. На останніх кадрах відео помітно, як окупант тремтить від страху, сидячи в якомусь сараї, і потайки знімає йдуть по полю українських бійців. На початку квітня Шалаєв потрапив у полон ЗСУ.

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