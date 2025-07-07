Саміт БРІКС закінчився грандіозним провалом для Росії та Путіна - що сталось

Саміт БРІКС завершився провалом для Росії, яка дедалі більше перетворюється на баласт у цій організації, зазначив Коваленко.

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В РНБО назвали справжню роль Росії у БРІКС / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Коваленко:

Саміт БРІКС закінчився провалом для Росії

Путін не прибув до Бразилії через страх арешту

Росія - баласт організації БРІКС

Саміт країн-членів БРІКС у Бразилії став справжнім провалом для Росії та особисто для воєнного злочинця та диктатора Путіна. Про це повідомив глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко у Telegram.

За його словами, російський диктатор Путін злякався арешту за ордером міжнародного кримінального суду та відмовився від поїздки до Бразилії.

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"Китайський лідер Сі навіть не спробував зробити вигляд, що йому цікаво. А центр уваги зайняли прозахідні Лула да Сілва та Моді", - вказує він.

Коваленко зазначив, що натомість Путін під час виступу по відеозв’язку озвучував порожні гасла про "крах ліберальної глобалізації" та "економічну перевагу БРІКС над G7".

"Але справа в тому, що за номінальним ВВП країни БРІКС відстають більш ніж у два рази. І понад 60% цієї економіки - це один Китай. Росія ж у цій коаліції - баласт", - наголошує він.

За словами глави ЦПД, Кремль маніпулює, видаючи ситуацію за "дипломатичну перемогу", хоча насправді БРІКС не став і не стане антагоністом Заходу. Росія не є лідером Глобального Півдня — вона лише сировинний придаток Китаю, який продовжує вести торги із Заходом, намагаючись отримати вигідні умови.

БРІКС / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія навряд чи припинить фінансування війни проти України, адже нинішні витрати для неї є цілком посильними. Таку думку висловив опозиційний економіст, колишній заступник голови Центробанку РФ і ексзаступник міністра фінансів Сергій Алексашенко.

Водночас аналітики Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП), який має зв’язки з російською владою, попереджають, що повномасштабне вторгнення дедалі більше розхитує економіку Росії, і ситуація стає критичною.

На цьому тлі президент РФ Володимир Путін анонсував поступове скорочення фінансування армії протягом найближчих трьох років, що пов’язано зі спадом економічної активності та загрозою рецесії. Про це повідомляє The Telegraph.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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