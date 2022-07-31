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Окупант втратив свідомість під час перегляду відео зі звірячим катуванням українського військового

31 липня 2022, 11:56

Окупанти жорстоко закатували українського захисника до смерті.

взрыв в Еленовке, российские военные
Окупанту стало погано під час перегляду відео з катуванням українського військового / Колаж фото t.me/pgo_gov_ua, УНИАН

Російський окупант, якого ЗСУ взяли в полон, переглянув відео, на якому видно кадри з колонії в Оленівці та жорстоке катування та вбивство українського військового, який перебував у російському полоні. Під час перегляду він втратив свідомість. Про це повідомив журналіст Володимир Золкін в ефірі телемарафону. Відомо, що журналіст постійно бере інтерв'ю у військовополонених.

Відео з Оленівки та за кадрами катування переглянули декілька російських окупантів. Усі вони не змогли додивитися відео до кінця, а одному стало погано.

"Я їм сьогодні показував і ролик обстрілу колонії в Оленівці, і ролик зі знущаннями, який облетів мережу в останні дні. … Я їм сьогодні показував це відео, і один полонений під час перегляду цього відео просто втратив свідомість", – каже журналіст.

Золкін зазначив, що однією з головних задач нині є обмін військовополоненими. Україна хоче врятувати з російського полону всіх своїх захисників, а Росії віддати "всіх її злочинців".

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Нагадаємо, у мережі з'явилось жахливе відео, на якому видно, як російські солдати знущаються над полоненим українським військовим - канцелярським ножем відрізають живому бійцю геніталії. Після цього одни з окупантів вистрелив українцю в голову.

Теракт в Оленівці

У Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримування українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

Увечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти.

Пізніше стало відомо, що українських полонених окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.

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