Щойно звільнили й одразу "самоліквідувався": у РФ знайшли мертвим ексміністра транспорту

Його знайшли застреленим у власній машині біля будинку.

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У РФ застрелився ексміністр транспорту Старовойт / Колаж: Главред, фото: Telegram

Що відомо:

У РФ звільнили міністра транспорту Романа Старовойта

Його знайшли застреленим у власній машині

Справу розслідують як самогубство

У Росії звільнили міністра транспорту Романа Старовойта. Також відомо, що раніше було відкрито кримінальне провадження про будівництво захисних споруд у Курській області. Про це пише РБК.

"Про втрату довіри говорять, якщо це втрата довіри. Як ви бачите такого формулювання використано не було", - заявив Пєсков.

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Після цього російський диктатор Володимир Путін призначив т.в.о. глави міністерства. Ним став Андрій Нікітін.

За однією з версій, причиною звільнення Старовойта міг також стати транспортний колапс у російських аеропортах. Через атаки дронів було скасовано і затримано понад 2 тисячі рейсів, що завдало авіакомпанії збитків у десятки мільярдів рублів. Також росЗМІ повідомляють, що екс-глава Курської області Олексій Смирнов, який був заарештований у справі про розкрадання 1 млрд рублів, дав свідчення на Старовойта.

Пізніше стало відомо про те, що Роман Старовойт наклав на себе руки у власному будинку в Одинцово. Поруч із тілом була вогнепальна зброя.

Російський Слідчий комітет офіційно підтвердив смерть Старовойта. Там уточнили, що колишній міністр перебував в особистому автомобілі, а на його тілі виявили вогнепальне поранення. Основна версія - самогубство.

Інші новини РФ

Як писав Главред раніше, під Москвою застрелили спецназівця ГРУ, який воював в Україні. 44-річного заступника командира Центру підготовки Сил спецоперацій Збройних сил РФ Микиту Кленкова застрелили через тиждень після його повернення додому. Його машину розстріляли з 9-міліметрового пістолета.

У травні 2025 року в Іспанії застрелили ексрадника Януковича Андрія Портнова. Стрілець або стрілки застрелили Портнова біля воріт американської школи в багатому районі Мадрида Посуело.

Раніше в РФ застрелився інженер, ракета якого вбила його бабусю. Співробітник російського заводу "Купол" концерну "Алмаз-Антей" застрелився, бо російська ракета поцілила по житловому будинку в Харкові, де жила його рідна бабуся. Він написав передсмертну записку.

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