Щойно звільнили й одразу "самоліквідувався": у РФ знайшли мертвим ексміністра транспорту

Що відомо:
- У РФ звільнили міністра транспорту Романа Старовойта
- Його знайшли застреленим у власній машині
- Справу розслідують як самогубство
У Росії звільнили міністра транспорту Романа Старовойта. Також відомо, що раніше було відкрито кримінальне провадження про будівництво захисних споруд у Курській області. Про це пише РБК.
"Про втрату довіри говорять, якщо це втрата довіри. Як ви бачите такого формулювання використано не було", - заявив Пєсков.
Після цього російський диктатор Володимир Путін призначив т.в.о. глави міністерства. Ним став Андрій Нікітін.
За однією з версій, причиною звільнення Старовойта міг також стати транспортний колапс у російських аеропортах. Через атаки дронів було скасовано і затримано понад 2 тисячі рейсів, що завдало авіакомпанії збитків у десятки мільярдів рублів. Також росЗМІ повідомляють, що екс-глава Курської області Олексій Смирнов, який був заарештований у справі про розкрадання 1 млрд рублів, дав свідчення на Старовойта.
Пізніше стало відомо про те, що Роман Старовойт наклав на себе руки у власному будинку в Одинцово. Поруч із тілом була вогнепальна зброя.
Російський Слідчий комітет офіційно підтвердив смерть Старовойта. Там уточнили, що колишній міністр перебував в особистому автомобілі, а на його тілі виявили вогнепальне поранення. Основна версія - самогубство.
Інші новини РФ
Як писав Главред раніше, під Москвою застрелили спецназівця ГРУ, який воював в Україні. 44-річного заступника командира Центру підготовки Сил спецоперацій Збройних сил РФ Микиту Кленкова застрелили через тиждень після його повернення додому. Його машину розстріляли з 9-міліметрового пістолета.
У травні 2025 року в Іспанії застрелили ексрадника Януковича Андрія Портнова. Стрілець або стрілки застрелили Портнова біля воріт американської школи в багатому районі Мадрида Посуело.
Раніше в РФ застрелився інженер, ракета якого вбила його бабусю. Співробітник російського заводу "Купол" концерну "Алмаз-Антей" застрелився, бо російська ракета поцілила по житловому будинку в Харкові, де жила його рідна бабуся. Він написав передсмертну записку.
Інші новини:
- Росія "роззявила рота" на Одесу: Зеленський розніс плани Путіна і зробив заяву
- Поки Захід ходить колами навколо Росії, в Україні - "Метро 2035"
- Проти цього Росія безсила: Україна знайшла чудовий спосіб боротьби з Шахедами
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред