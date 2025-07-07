Мобілізація в Україні може повністю зупинитись: в ЗСУ назвали причину

Процес мобілізації в Україні може бути зупинений або суттєво загальмований через російські удари по ТЦК та СП, зазначив Саранцев.

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Мобілізація в Україні може загальмуватись або взагалі зупинитись / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Саранцев:

Росія ударами по ТЦК та СП намагається реалізувати дві цілі

Удари по ТЦК можуть зупинити процес мобілізації

Росія завдає ударів по територіальних центрах комплектування з метою знищення баз даних військовозобов’язаних, що може суттєво уповільнити або навіть зупинити процес мобілізації. Про це заявив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі каналу Київ24, виділивши 2 основні причини російських ударів по ТЦК та СП.

"Перше, це, звичайно, знищити фізично дані військовозобов'язаних і цим самим загальмувати цей процес (мобілізації, - ред.) або взагалі його зупинити", - вказує він. відео дня

Окрім цього, за його словами, російські удари по ТЦК та СП мають ще одну мету — посіяти страх і дестабілізувати суспільство, адже ТЦК та СП часто розташовані в густозаселених районах міст, поряд із житловими кварталами, транспортною інфраструктурою чи об'єктами соціального значення.

"І, відповідно, це так само мається на увазі, таке небезпечне сусідство має обурити громадян і сколихнути їх, і підштовхнути до якихось дій проти ТЦК", - сказав Саранцев.

Він підкреслив, що Росія, найімовірніше, робить ставку саме на два аспекти — знищення даних та посів страху серед населення.

Мета таких дій полягає в тому, щоб змусити людей уникати відвідування ТЦК, незалежно від причин: чи то для отримання соціальних послуг, оновлення персональних даних, чи оформлення документів для укладання контракту зі Силами оборони.

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Удари по ТЦК - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом останніх двох тижнів Росія вже вшосте атакувала будівлі територіальних центрів комплектування та прилеглі до них території, реалізуючи нову тактику.

7 липня армія країни-агресора РФ завдала ударів безпілотниками по ТЦК у Харкові та Запоріжжі.

За словами речника командування Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева, Росія й надалі може цілити по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки з метою зірвати мобілізаційні процеси в Україні.

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Про персону: Віталій Саранцев Віталій Саранцев – полковник Збройних сил України, офіційний речник командування Сухопутних військ ЗСУ.

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