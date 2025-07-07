Було влучання: дрони ГУР атакували НПЗ у Краснодарському краї

Коротко:
- Удар спричинив пожежу і зупинку частини виробничих процесів
- НПЗ був задіяний у веденні війни проти України
У понеділок, 7 липня, українські далекобійні безпілотники завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу імені А. Шамара в Краснодарському краї (РФ). Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела.
За даними джерел, унаслідок атаки було влучання в один із технологічних цехів підприємства.
Удар спричинив пожежу і зупинку частини виробничих процесів.
Місцеві російські ЗМІ також підтверджують факт атаки і зафіксовані вибухи на території заводу.
Ільський НПЗ ім. А. Шамара - нафтопереробне підприємство, розташоване в Краснодарському краї, що входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу.
КНГК-ІНПЗ займається прийманням, зберіганням і переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним і залізничним транспортом.
"Цей НПЗ є частиною військово-промислового комплексу держави-агресора і задіяний у веденні війни проти України", - зазначило джерело.
Дивіться відео атаки заводу:
Вибухи в РФ - що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч і вранці 6 липня на Новоросійськ (Краснодарський край) було здійснено комбіновану атаку з використанням як морських, так і повітряних безпілотників. Протягом кількох годин у місті лунала повітряна тривога, працювала система протиповітряної оборони, чулася стрілянина.
Уранці 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії".
1 липня в Росії також прогриміли вибухи. Голосно було в Саратові та Енгельсі. Роботу чотирьох російських аеропортів було призупинено.
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Удари по Росії
Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.
Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.
Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.
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