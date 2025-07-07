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Було влучання: дрони ГУР атакували НПЗ у Краснодарському краї

Віталій Кірсанов
7 липня 2025, 15:28
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За даними джерел, унаслідок атаки було влучання в один із технологічних цехів підприємства.
Дрони ГУР атакували НПЗ у Краснодарському краї
Дрони ГУР атакували НПЗ у Краснодарському краї / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • Удар спричинив пожежу і зупинку частини виробничих процесів
  • НПЗ був задіяний у веденні війни проти України

У понеділок, 7 липня, українські далекобійні безпілотники завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу імені А. Шамара в Краснодарському краї (РФ). Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела.

За даними джерел, унаслідок атаки було влучання в один із технологічних цехів підприємства.

відео дня

Удар спричинив пожежу і зупинку частини виробничих процесів.

Місцеві російські ЗМІ також підтверджують факт атаки і зафіксовані вибухи на території заводу.

Ільський НПЗ ім. А. Шамара - нафтопереробне підприємство, розташоване в Краснодарському краї, що входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу.

КНГК-ІНПЗ займається прийманням, зберіганням і переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним і залізничним транспортом.

"Цей НПЗ є частиною військово-промислового комплексу держави-агресора і задіяний у веденні війни проти України", - зазначило джерело.

Було влучання: дрони ГУР атакували НПЗ у Краснодарському краї

Дивіться відео атаки заводу:

Вибухи в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч і вранці 6 липня на Новоросійськ (Краснодарський край) було здійснено комбіновану атаку з використанням як морських, так і повітряних безпілотників. Протягом кількох годин у місті лунала повітряна тривога, працювала система протиповітряної оборони, чулася стрілянина.

Уранці 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії".

1 липня в Росії також прогриміли вибухи. Голосно було в Саратові та Енгельсі. Роботу чотирьох російських аеропортів було призупинено.

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Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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