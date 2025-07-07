Путін готовий витрачати більше грошей на війну: скільки у нього ще є в запасі

Сергій Алексашенко заявив, що нинішній рівень військових витрат відповідає амбіціям Путіна.

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Чи є у РФ можливість збільшувати фінансування війни / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео на YouTube

Російський диктатор Володимир Путін готовий витрачати більше грошей на війну. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній заступник голови Центробанку Росії, ексзаступник міністра фінансів, опозиційний економіст Сергій Алексашенко.

У Росії ВВП можна розділити на три частини:

поточне утримання збройних сил;

прямі витрати на ведення бойових дій: виплати військовослужбовцям (зарплати, виплати сім'ям загиблих); поточні витрати (паливо, харчування, медицина);

витрати на озброєння і боєприпаси: класичні озброєння (танки, гармати, снаряди, певною мірою ракети); сучасні засоби ведення війни (дрони, засоби радіоелектронної боротьби, оптичні прилади тощо).



Експерт стверджує, що лише на утримання збройних сил (військові містечка, частини, підводні човни, Північний флот) щорічно витрачалося близько 3% ВВП.

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Він вважає, що якщо набрати в армію більше людей, то доведеться збільшити фінансування і другого пункту - виплати військовослужбовцям.

"Сьогодні, за усередненими оцінками, в Україні або на кордоні з Україною російське угруповання становить приблизно 750 тисяч осіб. Якщо збільшити цю чисельність, припустимо, у півтора-два рази, то, відповідно, і витрати зростуть. Але питання в тому, що вже три роки, з осені 2022 року, ми бачимо, що Генштаб Росії уникає масштабної мобілізації. Він розуміє, що йому 300-400 тисяч осіб одномоментно не потрібно. Йому потрібно приблизно 30 тисяч на місяць, яких він набирає - це його влаштовує. Тому я не бачу особливої необхідності для Путіна або російського Мінфіну збільшувати військові витрати", - каже Алексашенко.

Дивіться інтерв'ю з Сергієм Алексашенком на Главреді:

У РФ є резерви, щоб нарощувати виробництво дронів, засобів радіоелектронної боротьби, оптичні прилади тощо.

"Це виробництво в Росії, за великим рахунком, складальне. Воно не вимагає великих інвестицій і надточного обладнання - воно вимагає закупівлі комплектуючих і складання. І ось тут у Росії, я б сказав, є резерв для нарощування. Останнє зведення Росстату з промислового виробництва за 5 місяців цього року показує: за такими статтями, як комп'ютери, радіоелектронні пристрої та супутні компоненти, зростання до минулого року становило від 25 до 45%", - пояснив він.

Алексашенко переконаний, що нинішній рівень військових витрат відповідає амбіціям Путіна. Диктатор вважає, що 750 тисяч окупантів і тих обсягів поставок озброєння та боєприпасів йому вистачить, щоб "дотиснути" Україну.

"Збільшувати витрати вдвічі - не має сенсу. Збільшити на 10 % - так, він може. Але тут усе впирається в розрахунки Мінфіну, індекс інфляції, зміну цін на комплектуючі. У разі, наприклад, якщо ослабне рубль - імпорт подорожчає", - сказав він.

Проблеми в економіці РФ - що відомо

Як розповідав Главред раніше, війна затягує економіку РФ у неминучу прірву. Дедалі частіше лунають думки, що без зупинки бойових дій країна може зануритися в масштабну кризу.

Також нещодавно Кремль попередили про катастрофу, схожу на ту, як під час розвалу СРСР. За словами аналітиків, незважаючи на формальну відсутність рецесії, Росія поступово занурюється в тривалу економічну стагнацію.

Зі свого боку полковник запасу ЗСУ Олег Жданов назвав сценарій закінчення війни. Наслідки переведення економіки РФ на військові рейки явно не найсвітліші, вважає експерт.

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Про персону: Сергій Алексашенко Сергій Алексашенко - російський опозиційний економіст. Колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів РФ. Кандидат економічних наук. З 2013 року живе у США. Виступає з різкою критикою російської влади, особливо після 2014 року. Один зі співзасновників Фонду Бориса Нємцова і член Антивоєнного комітету Росії. У листопаді 2023 року внесений російською владою до списку "іноагентів". Проводить розбори стану російської економіки в контексті війни в Україні та санкцій.

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