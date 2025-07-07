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Вибухи під Москвою: Генштаб розкрив деталі атаки на завод боєприпасів для Шахедів

Юрій Берендій
7 липня 2025, 17:59
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Генштаб ЗСУ підтвердив удар по заводу в Московській області, який виготовляє боєприпаси та піротехніку.
Генштаб розкрив деталі атаки на завод в Московській області
Генштаб розкрив деталі атаки на завод в Московській області / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Генштаб підтвердив удар по заводу в Московській області РФ
  • Підприємство виготовляє, зокрема, термобаричні боєприпаси для Шахедів

Сили оборони України здійснили удар по заводу з виробництва боєприпасів у Московській області. Про результати атаки йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що в ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони уразили АО "Краснозаводський хімічний завод".

відео дня

Це підприємство виготовляє піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для дронів Шахед. Удар було нанесено в межах заходів зі зниження спроможностей Росії у виробництві вибухових речовин і боєприпасів.

"Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах. Результати вогневого ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Генштаб підкреслює, що Сили оборони й надалі працюватимуть над ослабленням наступального потенціалу ворога, аби змусити Росію зупинити збройну агресію.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 липня українські далекобійні дрони завдали удару по нафтопереробному заводу імені А. Шамара в Ільському, що у Краснодарському краї Росії.

Крім того, вибухи пролунали і в підмосковному Краснозаводську — російські пропагандистські Telegram-канали повідомили про щонайменше сім вибухів після атаки невідомих безпілотників.

В ніч на 6 липня Росія зазнала масштабної комбінованої атаки на Новоросійськ. Удар було завдано як морськими, так і повітряними дронами. У місті кілька годин тривала повітряна тривога, лунали звуки стрілянини.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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Генштаб ЗСУ Удари вглиб РФ
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