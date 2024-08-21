'Ми всі тут українці': як зараз виглядає Суджа і що кажуть про ситуацію місцеві

На вулицях Суджі можна зустріти значну кількість цивільного населення, яке скаржиться на неможливість виїзду з міста та відсутність водопостачання.

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Яка ситуація в Суджі - місцеві звинувачують російську владу у втечі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Главред

Сили оборони України взяли під контроль районний центр Суджа в Курській області Росії. Про те, яка ситуація в місті зараз розповів кореспондент УНІАН, якому вдалось побувати в Суджі.

За його словами, росіяни власними силами провели декомунізацію міста, знищивши ударом дрона пам'ятник Леніну, що знаходився в центральній частині Суджі.

На вулицях міста можна зустріти чимало місцевих мешканців, які бідкаються, що не можуть виїхати з міста та забрати із собою родичів через пошкодження автомобіля уламками.

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"Будь ласка, зробіть нам коридор, і люди вийдуть усі звідси, куди-небудь. Я приїхав за мамою, у мене мама лежить", – сказав росіянин, який не знає тепер, як покинути місто.

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Крім того, росіяни відзначають зменшення кількість обстрілів міста з боку російської регулярної армії за останні кілька діб.

Однак, гуманітарна ситуація в Суджі, за словами місцевих, залишається складно через відсутність колодязів.

"Річну воду кип'ятили, щоб зробити чай або каву. Річкову воду пили", - скаржаться вони.

Варто зазначити, що подачу технічної води в місто було організовано Україною вчора. Крім того, військова комендатура міста Суджа забезпечує мешканців продуктами харчування, бутильованою водою, а сьогодні в місті почали працювати українські військові медики.

"Сьогодні було 10-15 людей, провели прийом, надали допомогу. Була жінка з осколковим пораненням. Будемо тут лікувати, я зробив хірургічну обробку рани, почистив її. Завтра продовжиться лікування", – розповів УНІАН військовий медик Владислав.

17-річна мешканка Суджі, на ім'я Уляна розповіла, що евакуації в місті не проводили, а адміністрація швидко втекла. За її словами, питну воду оперативно доставили ЗСУ, але тепер мешканці хвилюються, що може закінчитися бензин, і не буде чим заправляти генератор, що забезпечує електрику.

Деякі місцеві мешканці зазначають, що українські військові їх не ображають і навіть не планують покидати місто гуманітарними коридорами.

"Ми українці, практично всі тут українці. У нас рідних там (в Україні - ред.) дуже багато, що нам ділити. Ми згодні з тим, що наша країна почала війну, ми зайшли в чужий дім, все цим сказано", - наголошує один із чоловіків, що мешкають в Суджі.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - що відомо про операцію ЗСУ на території Росії

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