Путін уперше прокоментував бої в Курській області: запросив 'на килим' ФСБ

Реакція Москви до росіян дійшла тільки через добу з початку боїв.

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Путін звинуватив Україну в "масштабній провокації" / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, DeepState

Диктатор країни-агресорки Росії Володимир Путін через добу прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" і поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Під час засідання з урядовими чиновниками в середу, 7 серпня, Путін звинуватив у початку збройного конфлікту в російському прикордонні Україну.

Варто зазначити, що Україна не підтверджувала своєї участі в боях у Курській області.

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"Київський режим (так Кремль зневажливо називає українську владу, - Главред) зробив чергову масштабну провокацію. Веде невибіркову стрільбу з різних видів зброї, зокрема ракетної, по цивільних будівлях, житлових будинках, машинах швидкої допомоги", - почав Путін.

Потім Путін заявив, що поспілкується з цього приводу з керівниками силових відомств і запросить "на килим" прикордонну службу ФСБ.

"Одразу ж після нашої наради у мене буде зустріч із керівниками силових відомств, міністерства оборони, Генштабом, ФСБ. Заслухаю чергову доповідь колег щодо того, що відбувається в Курській області", - додав диктатор.

Нелегітимний президент РФ пообіцяв забезпечити евакуацію місцевих. Водночас ще вчора, 6 серпня, російські пабліки повідомляли, що влада Курської області не подбала про безпечний виїзд цивільних, а організувала евакуацію тільки для чиновників.

Реакція Путіна на бої в Курській області - дивіться відео:

Бої в Курській області – головне

У вівторок, 6 серпня, російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки на Курщині.

У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровільні загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі у конфлікті у Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

ЗС РФ зазнали перших втрат, у тому числі в авіації. Відбулися бої біля місцевого монастиря, де ховалася російська піхота. Крім цього, група військовослужбовців РФ була взята в полон.

Увечері, 6 серпня, Міноборони країни-агресорки направило резерви до області.

На думку ексспівробітника СБУ Івана Ступака, подібні заходи "на руку" нашим захисникам на передовій, особливо в Харківській області, оскільки відволікають від фронту наступальні ресурси противника.

Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли в Бєлгородську і Курську область РФ. Там почалися бої. Рейд став особливим: добровольці вперше використовували танки і заїхали на них у Курську область. Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Теткіно Курської області. Операція ополченців у Росії триває.

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