"100-відсоткове пошкодження мозку": Брітні Спірс розкрила правду про свій стан

Спірс уперше заговорила про те, що з нею відбувається насправді.

https://glavred.net/stars/100-procentnoe-povrezhdenie-mozga-britni-spirs-raskryla-pravdu-o-svoem-sostoyanii-10708451.html Посилання скопійоване

Брітні Спірс що сталося - співачка розповіла про свій стан / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Поведінка Брітні Спірс останніми роками викликала подив і побоювання

Зірка розповіла, чому виставляє своє життя саме в такому світлі

В американської співачки Брітні Спірс вельми специфічний стиль ведення соціальних мереж: в Instagram милі картинки з інтернету вона чергує з дивними танцями в екстравагантному вбранні та з не менш дивними, незв'язними історіями. У зв'язку з цим у багатьох шанувальників стали виникати питання до емоційної та психічної стабільності артистки.

Нещодавно Спірс уперше пояснила, чому в її блозі з'являються дикі танці та інші речі, які видаються дивними. За словами зірки, це змушує її почуватися знову живою, що було для неї недозволеною розкішшю, коли вона сама, її життя і кар'єра перебували під тотальним контролем її батька.

відео дня

Пояснення Брітні були вельми чіткими і послідовними, і не потребували додаткових пояснень: її душа і тіло були зламані, і тепер вона просто намагається надолужити згаяне.

"Як дехто з вас знає, я пережила травматичний досвід: протягом 4 місяців у мене не було особистих дверей, і мене незаконно примушували не використовувати ноги і тіло, щоб куди-небудь ходити... Для такої людини, як я, це завдало більше, ніж просто біль моєму тілу... Я відчуваю логіку й усвідомленість у своєму тілі, оскільки воно було на 100 відсотків вбите і зруйноване. Я не могла танцювати або рухатися протягом 5 місяців... У будь-якому разі, я знаю, що мої пости і танці здавалися дурними, але вони змусили мене згадати, як літати... Я справді відчуваю, що в мене відібрали крила і що в мене давно сталося 100-відсоткове пошкодження мозку... Звісно, я пережила цей важкий період у своєму житті і вдячна за те, що жива... Зараз весело розповідати історії, тому що все це може здатися дурістю, але з огляду на те, яку нісенітницю про мене говорять, я вирішила, чому б не додати до розмови чогось суттєвого", - пише Брітні Спірс.

Брітні Спірс що сталося - співачка розповіла про свій стан / фото: instagram.com/britneyspears

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 79-річна Шер переживає кризу з молодшим на 40 років бойфрендом. Їхні стосунки тривають уже три роки, що не дуже тішить близьке оточення співачки.

Також у ЗМІ 35-річну зірку "Гаррі Поттера", британську акторку й активістку Емму Вотсон, запідозрили в заручинах після її виходу у світ з каблучкою на безіменному пальці.

Читайте також:

Про персону: Брітні Спірс Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред