'Було пряме влучання': російський дрон вбив маму, немовля та 12-річну дівчинку

Сусіди розповіли, що родина переїхала з Києва у село, бо думали, що там їм буде спокійніші та безпечніше.

Діти та жінка загинули у власному будинку після атаки ворога / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС

У Київській області є жертви внаслідок ворожої атаки

Загинула мама, 6-місячна дитина та 12-річна дівчинка

Уночі та вранці 22 жовтня російська армія масовано атакувала Україну, зокрема Київську область, де загинула мама, 6-місячна донька та 12-річна племінниця. Сусіди у коментарі Радіо Свобода розповіли про загиблих членів родини.

Згідно з наданими коментарями, родина спочатку проживала в столиці, у Києві. Однак через небезпеку та постійний стрес, вони вирішили переїхати до села Погреби, сподіваючись, що там їм буде спокійніше і безпечніше.

"Там пряме влучання в будівлю вийшло, одразу почалась пожежа... я побіг туди. Кричали, гукали: "Хто є живий", але ніхто не відгукувався", - розповідає один із сусідів.

Інший зазначає, що до приїзду рятувальників намагалися загасити пожежу самостійно, але шансів врятуватися у загиблих членів родини майже не було.

У матеріалі ТСН уточнили, що "Шахед" влучив якраз у кімнату, де спали 37-річна Антоніна з шестимісячною донечкою Аделіною, а також 12-річна племінниця Настя.

Вижив тільки дідусь, який в момент атаки теж був у будинку.

Як уточнює сільський голова у Зазимській сільській раді, в будинку загинули Антоніна Зайченко 1987 року народження, її донька Аделіна, який було шість місяців, та 12-річна племінниця Анастасія. Їхні тіла знайшли на місці пожежі в приватному будинку.

Як писав Главред, уранці 22 жовтня російські окупанти атакували Київ. У столиці було чути вибухи. Спостерігалися перебої зі світлом, спалахнули пожежі. Внаслідок російської атаки по столиці загинуло подружжя. Загиблому чоловіку було 69 років, а дружині - 67.

Крім цього, у ніч на 22 жовтня російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по території Запоріжжя. У місті спалахнули пожежі, постраждали люди.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що цієї ночі українські бійці знешкодили 349 з 433 російських повітряних цілей.

