Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Було пряме влучання": російський дрон вбив маму, немовля та 12-річну дівчинку

Маріна Фурман
22 жовтня 2025, 14:12
1043
Сусіди розповіли, що родина переїхала з Києва у село, бо думали, що там їм буде спокійніші та безпечніше.
атака на Киевскую область
Діти та жінка загинули у власному будинку після атаки ворога / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС

Головне:

  • У Київській області є жертви внаслідок ворожої атаки
  • Загинула мама, 6-місячна дитина та 12-річна дівчинка

Уночі та вранці 22 жовтня російська армія масовано атакувала Україну, зокрема Київську область, де загинула мама, 6-місячна донька та 12-річна племінниця. Сусіди у коментарі Радіо Свобода розповіли про загиблих членів родини.

Згідно з наданими коментарями, родина спочатку проживала в столиці, у Києві. Однак через небезпеку та постійний стрес, вони вирішили переїхати до села Погреби, сподіваючись, що там їм буде спокійніше і безпечніше.

відео дня

"Там пряме влучання в будівлю вийшло, одразу почалась пожежа... я побіг туди. Кричали, гукали: "Хто є живий", але ніхто не відгукувався", - розповідає один із сусідів.

Інший зазначає, що до приїзду рятувальників намагалися загасити пожежу самостійно, але шансів врятуватися у загиблих членів родини майже не було.

У матеріалі ТСН уточнили, що "Шахед" влучив якраз у кімнату, де спали 37-річна Антоніна з шестимісячною донечкою Аделіною, а також 12-річна племінниця Настя.

Вижив тільки дідусь, який в момент атаки теж був у будинку.

Як уточнює сільський голова у Зазимській сільській раді, в будинку загинули Антоніна Зайченко 1987 року народження, її донька Аделіна, який було шість місяців, та 12-річна племінниця Анастасія. Їхні тіла знайшли на місці пожежі в приватному будинку.

Дивіться відео, у якому сусіди розповідають про загиблу родину під час атаки в Погребах на Київщині:

'Було пряме влучання': російський дрон вбив маму, немовля та 12-річну дівчинку

Російські удари по Україні - новини за темою

Як писав Главред, уранці 22 жовтня російські окупанти атакували Київ. У столиці було чути вибухи. Спостерігалися перебої зі світлом, спалахнули пожежі. Внаслідок російської атаки по столиці загинуло подружжя. Загиблому чоловіку було 69 років, а дружині - 67.

Крім цього, у ніч на 22 жовтня російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по території Запоріжжя. У місті спалахнули пожежі, постраждали люди.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що цієї ночі українські бійці знешкодили 349 з 433 російських повітряних цілей.

Читайте також:

Про джерело: Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

15:08Україна
"Було пряме влучання": російський дрон вбив маму, немовля та 12-річну дівчинку

"Було пряме влучання": російський дрон вбив маму, немовля та 12-річну дівчинку

14:12Україна
Майже 50 дітей опинились під ударом Шахедів: нові деталі атаки на Харків

Майже 50 дітей опинились під ударом Шахедів: нові деталі атаки на Харків

14:00Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українці купують кілограмами: в магазинах підскочили ціни на базові продукти

Українці купують кілограмами: в магазинах підскочили ціни на базові продукти

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Мобілізація з 18 до 24 років - в Україні запрацювали важливі зміни

Мобілізація з 18 до 24 років - в Україні запрацювали важливі зміни

У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю

У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю

Останні новини

15:12

В будинки українців залітають небезпечні комахи: зʼявилися фото цих "гігантів"

15:08

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

14:57

На ослах не вивезеш: Плетенчук розповів про удари по нафтобазах у Криму

14:44

"Пекло якесь": як українські знаменитості пережили атаку на Україну

14:44

Здатні долати понад 1500 км: СБУ показала модернізовані дрони Sea Baby (відео)

Юрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальністьЮрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальність
14:39

Місто-мільйонник може залишитися без світла на кілька днів: невтішний прогноз

14:31

Свічки та ліхтарики не знадобляться: як можна зробити світло без електрикиВідео

14:12

"Було пряме влучання": російський дрон вбив маму, немовля та 12-річну дівчинку

14:00

Майже 50 дітей опинились під ударом Шахедів: нові деталі атаки на ХарківФото

Реклама
13:56

Незручно вийшло: на конкурсі краси учасниця подумала, що потрапила до фіналуВідео

13:35

Китайський гороскоп на завтра 23 жовтня: Щурам - криза, Коням - розчарування

13:30

В Путіна проблеми: ГУР повідомило про зрив набору контрактників до армії РФ

13:18

Україну накриють дощі та похолодання: де різко зіпсується погода

13:15

РФ запустила 405 дронів та 28 ракет: нові деталі масованої атаки на Україну

13:14

Чи варто запасатися вже зараз: виробники розповіли, скільки коштуватиме картопля

13:09

Не блондинка: Ольга Сумська прибрала своє довге волосся вперше за багато років

12:46

Уважно до тривог: українців попередили про загрозу нового ракетного удару

12:39

Україна готує велику угоду з Saab: можливе постачання винищувачів Gripen

12:26

Можна легко зламати коробку: чи варто перемикати автомат в режим N на світлофорі

12:23

"Росія нахабніє": окупанти атакували дроном дитячий садок, 1 загиблий, 7 постраждалихФото

Реклама
12:03

"Діти перелякались": нардепка повідомила про влучання в її будинок під час атаки РФ

11:59

Оптимістичного сценарію немає: експерт сказав, чи буде світло в українців узимкуФотоВідео

11:40

Зруйновані оселі та "Нова пошта": як виглядає Новгород-Сіверський після удару РФ

11:36

Чому 23 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

11:16

"Є поранені діти": Росія вдарила по дитячому садку в Харкові

11:08

Останнє попередження: експерт назвав сигнал, який отримав Путін від Трампа

10:52

Під удар потрапили 10 регіонів, зруйновано будинки, загинули діти: нові подробиці атаки РФФото

10:51

"Врятуватися було неможливо": внаслідок удару по Києву загинуло подружжяФото

10:44

Мирний план Трампа щодо України зазнав невдачі, і Путіна це влаштовує - CNN

10:42

Могла обійтися у цілий статок: які штрафи платили козаки за лайку

10:41

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

10:13

Українська актриса розповіла, як схудла на 45 кгВідео

10:04

Росія постраждала від ударів: дрони атакували цілі в глибокому тилу ворога

09:59

Через масовану атаку РФ: в УЗ повідомили про затримки та зміни в русі потягів

09:55

"100-відсоткове пошкодження мозку": Брітні Спірс розкрила правду про свій стан

09:38

"Час настав": Зеленський назвав кількість жертв нічної атаки і звернувся до партнерівФото

09:33

"Вона все плаче, плаче": відомий співак розніс Тіну Кароль

09:16

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

09:15

Іво Бобул розкрив деталі спілкування з кумом Кучмою - де зараз експрезидент

09:12

РФ вбила немовля і 12-річну дівчинку на Київщині: удар припав на житловий будинокФото

Реклама
09:04

"Виявилася невірна Галкіну": російський шоумен чекає Аллу Пугачову в РФ

08:56

П'ять знаків зодіаку, які не вміють брехати: для них правда - священна

08:50

В Україні після атаки РФ аварійно вимикають світло: які області у списку

08:38

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

08:35

РФ била по газових об'єктах на Полтащині: є "прильоти" в районі МиргородаФото

08:22

Трамп знайшов слабке місце ПутінаПогляд

08:22

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:11

РФ повторила свої вимоги щодо миру в приватному повідомленні США - Reuters

08:08

Чи поїде Трамп на зустріч із Путіним: президент США зробив заяву

07:19

Дрони РФ вдарили по Запоріжжю: у місті - пожежі, тисячі людей без світлаФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти