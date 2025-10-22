Рус
"Пекло якесь": як українські знаменитості пережили атаку на Україну

Еліна Чигис
22 жовтня 2025, 14:44
213
Українські знаменитості показали наслідки атаки.
Атака на Україну 22 жовтня - реакція зірок
Атака на Україну 22 жовтня - реакція зірок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Ольга Сумська, t.me, Володимир Зеленський

Ви дізнаєтеся:

  • РФ атакувала Україну
  • Як відреагували українські знаменитості на обстріли

Сьогодні, 22 жовтня, країна-терорист РФ завдала масованого удару по містах України, запустивши ракети та ударні дрони. Зокрема, окупанти завдали удару по дитячому садку в Харкові, на щастя, дітей евакуювали.

Українські знаменитості вже відреагували на атаку і поділилися, як вони перенесли цю важку ніч і ранок.

Яна Глущенко

"Знову безсонна ніч... І страшно не тільки людям..."

Реакція Яни Глущенко на обстріл України
Реакція Яни Глущенко на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Яна Глущенко

Христина Решетник

"Дітки молодці - пішли на другий урок, трохи поспали, начебто тримаються. На відміну від нас".

Реакція Христини Решетник на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Христина Решетник
Реакція Христини Решетник на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Христина Решетник
Реакція Христини Решетник на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Христина Решетник
Реакція Христини Решетник на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Христина Решетник
Реакція Христини Решетник на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Христина Решетник
Реакція Христини Решетник на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Христина Решетник

Даша Квіткова

"Серце вщент".

Реакція Даші Квіткової на обстріл України
Реакція Даші Квіткової на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Даша Квіткова

Дмитро Монатік

"Чергова страшна ніч для нашої країни... Обіймаю кожного і кожну... Співчуття постраждалим".

Реакція Дмитра Монатіка на обстріл України
Реакція Дмитра Монатіка на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Дмитро Монатік

Олександра Зарицька

"Харків, рідний. Дітки маленькі, пекло якесь".

Реакція Олександри Зарицької на обстріл України
Реакція Олександри Зарицької на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Олександра Зарицька

alyona alyona alyona

"Потрапляння в приватний дитячий садок у Холодногірському районі Харкова, є поранені діти. На місці удару - пожежа. Росіяни не люди".

Реакція alyona alyona на обстріл України
Реакція alyona alyona на обстріл України / фото: скрін instagram.com, alyona alyona

Меловін

"Сьогодні, 22 жовтня, російські окупанти під час масованої атаки влучили в дитячий садок у Харкові, є поранені діти".

Реакція Меловіна на обстріл України
Реакція Меловіна на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Меловін

Ольга Сумська

"Харків. Потрапляння шахеда в дитячий садок".

Реакція Ольги Сумської на обстріл України
Реакція Ольги Сумської на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Ольга Сумська

Тарас Цимбалюк

"Тотальна несправедливість стала буденністю для українців".

Реакція Тараса Цимбалюка на обстріл України
Реакція Тараса Цимбалюка на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Тарас Цимбалюк

Наталка Денисенко

"Київ, страшна ніч. Найважче знати, що десь під обстрілами спить твоя дитина, а ти далеко. Боже, бережи всіх діток. Мої співчуття всім, хто постраждав. Сьогодні я утримаюся від контенту зі зйомок".

Реакція Наталки Денисенко на обстріли з боку України
Реакція Наталки Денисенко на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Наталка Денисенко

