"Пекло якесь": як українські знаменитості пережили атаку на Україну

Українські знаменитості показали наслідки атаки.

https://glavred.net/stars/ad-kakoy-to-kak-ukrainskie-znamenitosti-perezhili-ataku-na-ukrainu-10708586.html Посилання скопійоване

Атака на Україну 22 жовтня - реакція зірок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Ольга Сумська, t.me, Володимир Зеленський

Ви дізнаєтеся:

РФ атакувала Україну

Як відреагували українські знаменитості на обстріли

Сьогодні, 22 жовтня, країна-терорист РФ завдала масованого удару по містах України, запустивши ракети та ударні дрони. Зокрема, окупанти завдали удару по дитячому садку в Харкові, на щастя, дітей евакуювали.

Українські знаменитості вже відреагували на атаку і поділилися, як вони перенесли цю важку ніч і ранок.

відео дня

Яна Глущенко

"Знову безсонна ніч... І страшно не тільки людям..."

Реакція Яни Глущенко на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Яна Глущенко

Христина Решетник

"Дітки молодці - пішли на другий урок, трохи поспали, начебто тримаються. На відміну від нас".

Реакція Христини Решетник на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Христина Решетник

Реакція Христини Решетник на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Христина Решетник

Реакція Христини Решетник на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Христина Решетник

Даша Квіткова

"Серце вщент".

Реакція Даші Квіткової на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Даша Квіткова

Дмитро Монатік

"Чергова страшна ніч для нашої країни... Обіймаю кожного і кожну... Співчуття постраждалим".

Реакція Дмитра Монатіка на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Дмитро Монатік

Олександра Зарицька

"Харків, рідний. Дітки маленькі, пекло якесь".

Реакція Олександри Зарицької на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Олександра Зарицька

alyona alyona alyona

"Потрапляння в приватний дитячий садок у Холодногірському районі Харкова, є поранені діти. На місці удару - пожежа. Росіяни не люди".

Реакція alyona alyona на обстріл України / фото: скрін instagram.com, alyona alyona

Меловін

"Сьогодні, 22 жовтня, російські окупанти під час масованої атаки влучили в дитячий садок у Харкові, є поранені діти".

Реакція Меловіна на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Меловін

Ольга Сумська

"Харків. Потрапляння шахеда в дитячий садок".

Реакція Ольги Сумської на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Ольга Сумська

Тарас Цимбалюк

"Тотальна несправедливість стала буденністю для українців".

Реакція Тараса Цимбалюка на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Тарас Цимбалюк

Наталка Денисенко

"Київ, страшна ніч. Найважче знати, що десь під обстрілами спить твоя дитина, а ти далеко. Боже, бережи всіх діток. Мої співчуття всім, хто постраждав. Сьогодні я утримаюся від контенту зі зйомок".

Реакція Наталки Денисенко на обстріл України / фото: скрін instagram.com, Наталка Денисенко

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, продюсерка Олена Мозгова звернулася до своїх підписників і розповіла, що вона вирішила. Знаменитість опублікувала фото на велотренажері, позувавши в яскравих лосинах і рожевих кросівках.

А також Наталя Могилевська розповіла про те, що з нею сталося під час зйомок нового кліпу. Артистка опублікувала відео, у підписі до якого поділилася з шанувальниками, що їй знадобилася допомога лікарів.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред