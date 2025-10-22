"Пекло якесь": як українські знаменитості пережили атаку на Україну

Ви дізнаєтеся:
- РФ атакувала Україну
- Як відреагували українські знаменитості на обстріли
Сьогодні, 22 жовтня, країна-терорист РФ завдала масованого удару по містах України, запустивши ракети та ударні дрони. Зокрема, окупанти завдали удару по дитячому садку в Харкові, на щастя, дітей евакуювали.
Українські знаменитості вже відреагували на атаку і поділилися, як вони перенесли цю важку ніч і ранок.
Яна Глущенко
"Знову безсонна ніч... І страшно не тільки людям..."
Христина Решетник
"Дітки молодці - пішли на другий урок, трохи поспали, начебто тримаються. На відміну від нас".
Даша Квіткова
"Серце вщент".
Дмитро Монатік
"Чергова страшна ніч для нашої країни... Обіймаю кожного і кожну... Співчуття постраждалим".
Олександра Зарицька
"Харків, рідний. Дітки маленькі, пекло якесь".
alyona alyona alyona
"Потрапляння в приватний дитячий садок у Холодногірському районі Харкова, є поранені діти. На місці удару - пожежа. Росіяни не люди".
Меловін
"Сьогодні, 22 жовтня, російські окупанти під час масованої атаки влучили в дитячий садок у Харкові, є поранені діти".
Ольга Сумська
"Харків. Потрапляння шахеда в дитячий садок".
Тарас Цимбалюк
"Тотальна несправедливість стала буденністю для українців".
Наталка Денисенко
"Київ, страшна ніч. Найважче знати, що десь під обстрілами спить твоя дитина, а ти далеко. Боже, бережи всіх діток. Мої співчуття всім, хто постраждав. Сьогодні я утримаюся від контенту зі зйомок".
