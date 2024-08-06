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Ганебний розгром "Ахмата" і піхоти ЗС РФ у монастирі: розкрито деталі боїв під Курськом

Яна Ставська
6 серпня 2024, 23:07
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Україна офіційно не підтверджувала участі в боях у Курській області.
Ганебний розгром 'Ахмата' і піхоти ЗС РФ у монастирі: розкрито деталі боїв під Курськом
У Курській області взято в полон російських солдатів / Колаж Главреда. Фото: DeepState, скріншоти відео

Російські та українські пабліки підтверджують перші втрати Росії в техніці та особовому складі внаслідок боїв у Курській області 6 серпня. Крім цього, росіяни пишуть про розгром підрозділу Кадирова "Ахмат", який охороняв кордон.

Як зазначає DeepState, серед знищеної техніки є одна вантажівка на сході Суджі. Крім того, невідомими озброєними людьми було знищено ворожу піхоту в Нікольсько-Білогорському монастирі.

Варто зазначити, що фото зруйнованого монастиря публікували раніше російські пабліки.

відео дня

Також підтверджено знищення двох російських танків на тралах у північно-західній частині міста Суджа і російського Ка-52 в районі Нижнього Клина.

Розгром Ахмата в Курській області - подробиці

Російський паблік ВЧК-ОГПУ, зі свого боку, пише, що тільки в Кореневському районі Курської області було поранено щонайменше 15 бойовиків підрозділу "Ахмат".

Разом з тим, кремлівські воєнкори повідомляють про більшу кількість "трьохсотих" кадирівців. Усі вони, за словами росіян, "розосередилися" (розбіглися) під час перших ударів - і війська нібито ЗСУ "пройшли вглиб району".

Ба більше, стверджується, що цивільні самостійно евакуювалися, їх ніхто не вивозив з-під обстрілів. Організовано виїхали тільки працівники адміністрацій і сільрад.

Бої за Курську область - головне

6 серпня російські окупанти поскаржилися на прорив кордону у районі Курської області кількома механізованими колонами з боку України.

Україна ніяк не коментувала причетність до боїв. При цьому в Мережі ходили чутки, що до операції нібито можуть бути причетні російські добровольчі батальйони при ЗСУ.

Раніше Главред опублікував перші втрати росіян у живій силі, зокрема ішлося про полонених строковиків ЗС РФ, та у пошкодженій техніці.

Росія зрештою визнала бої у Курській області і відправила туди резерви. А це, на думку експерта Івана Ступака, і було основним завданням спецоперації.

Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях

Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли в Бєлгородську і Курську область РФ. Там почалися бої.

Рейд став особливим: добровольці вперше використовували танки і заїхали на них у Курську область.

Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Теткіно Курської області.

Операція ополченців у Росії триває.

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