Ганебний розгром 'Ахмата' і піхоти ЗС РФ у монастирі: розкрито деталі боїв під Курськом

Російські та українські пабліки підтверджують перші втрати Росії в техніці та особовому складі внаслідок боїв у Курській області 6 серпня. Крім цього, росіяни пишуть про розгром підрозділу Кадирова "Ахмат", який охороняв кордон.
Як зазначає DeepState, серед знищеної техніки є одна вантажівка на сході Суджі. Крім того, невідомими озброєними людьми було знищено ворожу піхоту в Нікольсько-Білогорському монастирі.
Варто зазначити, що фото зруйнованого монастиря публікували раніше російські пабліки.
Також підтверджено знищення двох російських танків на тралах у північно-західній частині міста Суджа і російського Ка-52 в районі Нижнього Клина.
Розгром Ахмата в Курській області - подробиці
Російський паблік ВЧК-ОГПУ, зі свого боку, пише, що тільки в Кореневському районі Курської області було поранено щонайменше 15 бойовиків підрозділу "Ахмат".
Разом з тим, кремлівські воєнкори повідомляють про більшу кількість "трьохсотих" кадирівців. Усі вони, за словами росіян, "розосередилися" (розбіглися) під час перших ударів - і війська нібито ЗСУ "пройшли вглиб району".
Ба більше, стверджується, що цивільні самостійно евакуювалися, їх ніхто не вивозив з-під обстрілів. Організовано виїхали тільки працівники адміністрацій і сільрад.
Бої за Курську область - головне
6 серпня російські окупанти поскаржилися на прорив кордону у районі Курської області кількома механізованими колонами з боку України.
Україна ніяк не коментувала причетність до боїв. При цьому в Мережі ходили чутки, що до операції нібито можуть бути причетні російські добровольчі батальйони при ЗСУ.
Раніше Главред опублікував перші втрати росіян у живій силі, зокрема ішлося про полонених строковиків ЗС РФ, та у пошкодженій техніці.
Росія зрештою визнала бої у Курській області і відправила туди резерви. А це, на думку експерта Івана Ступака, і було основним завданням спецоперації.
Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях
Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли в Бєлгородську і Курську область РФ. Там почалися бої.
Рейд став особливим: добровольці вперше використовували танки і заїхали на них у Курську область.
Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Теткіно Курської області.
Операція ополченців у Росії триває.
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