Іво Бобул розкрив деталі спілкування з кумом Кучмою - де зараз експрезидент

Леонід Кучма поріднився зі співаком у двохтисячних.

https://glavred.net/stars/ivo-bobul-raskryl-detali-obshcheniya-s-kumom-kuchmoy-gde-seychas-eks-prezident-10708448.html Посилання скопійоване

Леонід Кучма де зараз - Іво Бобул розповів, як спілкується з кумом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/ivo.bobul.94

Коротко:

Іво Бобул і Леонід Кучма - куми

Артист розповів про спілкування з політиком під час війни

Український співак Іво Бобул є кумом другого президента України Леоніда Кучми - політик хрестив сина Народного артиста. І сьогодні Іво Васильович вважає Кучму одним зі своїх найближчих друзів.

Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Бобул зазначив, що під час повномасштабної війни він підтримує спілкування з Леонідом Кучмою: особистих зустрічей не виходить, хоча експрезидент із дружиною залишилися в Україні, але розмовляють телефоном.

відео дня

"Ми не бачимося. По телефону, бо він їздив, там, на лікування. Він зараз тут (в Україні - прим. редактора), але не знаю, які можливості зустрітися. Людина зайнята. ... Питаюся, як вони живуть, як Людмила Миколаївна. Усе нормально, по-людськи. Я дуже вдячний цьому прізвищу", - зазначив Іво Бобул.

Леонід Кучма де зараз - Іво Бобул розповів, як спілкується з кумом / Скриншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська блогерка Даша Квіткова засвітила в соціальних мережах нове прізвище. Це підкріпило припущення фанатів про те, що вона і Володимир Бражко офіційно стали чоловіком і дружиною.

Також фіналістка 13-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" Анастасія Юзьвак розкрила єдиний сценарій шоу, якого дотримувалися конкурсантки.

Читайте також:

Про персону: Іво Бобул Іво (Іван) Бобул - український співак (баритон), композитор, педагог, Народний артист України. Відомий також роботою в дуеті з Лілією Сандулесу. Найвідоміші хіти: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред