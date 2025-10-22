Іво Бобул розкрив деталі спілкування з кумом Кучмою - де зараз експрезидент

Коротко:
- Іво Бобул і Леонід Кучма - куми
- Артист розповів про спілкування з політиком під час війни
Український співак Іво Бобул є кумом другого президента України Леоніда Кучми - політик хрестив сина Народного артиста. І сьогодні Іво Васильович вважає Кучму одним зі своїх найближчих друзів.
Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Бобул зазначив, що під час повномасштабної війни він підтримує спілкування з Леонідом Кучмою: особистих зустрічей не виходить, хоча експрезидент із дружиною залишилися в Україні, але розмовляють телефоном.
"Ми не бачимося. По телефону, бо він їздив, там, на лікування. Він зараз тут (в Україні - прим. редактора), але не знаю, які можливості зустрітися. Людина зайнята. ... Питаюся, як вони живуть, як Людмила Миколаївна. Усе нормально, по-людськи. Я дуже вдячний цьому прізвищу", - зазначив Іво Бобул.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що українська блогерка Даша Квіткова засвітила в соціальних мережах нове прізвище. Це підкріпило припущення фанатів про те, що вона і Володимир Бражко офіційно стали чоловіком і дружиною.
Також фіналістка 13-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" Анастасія Юзьвак розкрила єдиний сценарій шоу, якого дотримувалися конкурсантки.
Читайте також:
- Відомому режисеру оголосили про підозру: серед потерпілих є неповнолітня
- На концерті Бужинської в Миколаєві побилися жінки: співачка в шоці, у Мережі сперечаються
- "Офіційне повідомлення": розкрито справжню причину смерті Андрія Diezel Яценка
Про персону: Іво Бобул
Іво (Іван) Бобул - український співак (баритон), композитор, педагог, Народний артист України. Відомий також роботою в дуеті з Лілією Сандулесу. Найвідоміші хіти: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред