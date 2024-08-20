Експерт: ЗСУ загнали росіян у 'пастку' під Курськом, ті - за крок від оточення

У разі успіху ЗСУ можуть взяти під контроль ще близько 700 квадратних кілометрів території в Курській області.

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ЗСУ оперативно знищують понтони росіян біля річки Сейм / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео, Радіо Свобода

Береги річки Сейм Глушківського району Курської області, де росіяни під ударами ЗСУ намагаються поспіхом зводити понтони, можуть стати природним кордоном лінії бойового зіткнення, упевнений експерт Дмитро Снєгирьов.

В ефірі NEXTA Снєгирьов назвав річку Сейм "пасткою для росіян".

"Величезне угруповання за крок від оточення в Курській області", - сказав експерт. відео дня

За його словами, у разі успіху під контроль Сил оборони в Курській області перейде ще близько 700 квадратних кілометрів.

"ЗСУ матимуть природний рубіж, а саме - річку Сейм - як лінію оборони. І, відповідно, питання фортифікаційних споруд знімається як таке, забезпечуючи фланги ЗСУ від російського удару", - пояснив експерт.

Снєгирьов підкреслив, що Сейм - серйозна водна перепона для ЗС РФ, а її форсування буде для окупантів великою проблемою з урахуванням задіяння Україною бойової авіації.

"Незважаючи на спроби окупантів налагодити логістичне сполучення з підрозділами ЗС РФ, які опинилися практично в оперативному оточенні, наразі максимально те, що вони можуть задіяти, це одну понтонну переправу", - сказав він.

Снєгирьов підкреслив, що після знищення трьох мостів і однієї понтонної переправи підвезення на ту ділянку боєприпасів і використання противником бронетехніки для ворога "фактично паралізовано".

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) - експерт із військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Бої в Курській області - ситуація біля річки Сейм

Напередодні стало відомо про знищення Збройними силами України трьох мостів через річку Сейм у Глушковському районі РФ, що майже відрізало тритисячне угруповання противника від основних ліній постачання БК і техніки.

У зв'язку з цим російські війська почали поспішно зводити понтони. Фото цих тимчасових інженерних конструкцій Главред показував раніше.

Однак, судячи з кадрів, ЗСУ завдають ударів по інженерній техніці РФ, що забезпечує побудову переправ. Також видно, як біля берегів річки Сейм Курської області піднімаються величезні стовпи диму від спаленої техніки РФ.

За спостереженням аналітика Bild Юліана Рьопке, Глушковський район оточений ЗСУ із заходу і півдня. У східній частині ще тривають бої - Росія обороняє прохід, що залишився. До закриття "котла" залишилося всього 5 км.

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