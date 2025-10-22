Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

Американський долар знову продовжив зростання після зниження днем раніше.

Курс валют на 23 жовтня

На четвер, 23 жовтня, Національний банк України підвищив офіційний курс долара після невеликого зниження напередодні. Водночас євро продовжує дешевшати, а польський злотий залишився стабільним. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 23 жовтня встановлено на рівні 41,75 грн/долар, що на 1 копійку більше, ніж днем раніше. Таким чином, тенденція до подорожчання долара зберігається вже кілька днів поспіль.

Євро, навпаки, знову подешевшав. Його офіційний курс зменшився одразу на 11 копійок і становить 48,37 грн/долар.

На міжбанківському валютному ринку курс також зріс. Торги відкрилися в діапазоні 41,75-41,78 грн/долар (купівля-продаж), що на 5 копійок вище, ніж було під час закриття попередньої сесії.

На готівковому ринку тенденції схожі. Долар продають у середньому по 41,95 грн, а євро - по 48,95 грн.

Курс злотого

Польський злотий продемонстрував стабільність. Його курс залишився незмінним у порівнянні з попереднім банківським днем. Так, вартість злотого встановлено на рівні 11, 43 грн/злотий.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара до кінця року - прогноз експертів

Інвесткомпанія Dragon Capital прогнозує, що курс долара в Україні може піднятися до 43,5 грн до кінця 2025 року. У компанії вважають, що девальвація гривні у другому півріччі 2025 року буде помірною та пов’язаною зі зростанням попиту на валюту та зниженням інфляції.

Згідно з прогнозом Dragon Capital, у разі тривалої війни курс може досягти:

43,5 грн/дол. - на кінець 2025 року;

46,0 грн/дол. - на кінець 2026 року.

Водночас у сценарії "стійкого перемир'я" прогноз є оптимістичнішим. У такому випадку НБУ, ймовірно, утримуватиме курс поблизу 44 грн за долар.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на 22 жовтня Національний банк України посилив курс гривні щодо основних валют. Долар подешевшав на 1 копійку, євро знизився одразу на 19 копійок.

Також фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що курс долара в Україні найближчим часом продовжить зростати і може перевищити позначку 42 гривні. За його словами, на міжбанку курс рухається до рівня 41,85-41,95 грн за долар, а готівковий ринок вже цього тижня може закріпитися вище 42 грн.

Як повідомляв Главред, на валютному ринку України цього тижня очікується підвищення активності та зростання попиту на валюту. НБУ продовжить стабілізувати ринок інтервенціями, тому курс залишиться у контрольованих межах.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

