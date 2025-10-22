Місто-мільйонник може залишитися без світла на кілька днів: невтішний прогноз

Українці мають підготуватися до можливих довготривалих відключень.

Прогноз відключень електроенергії у столиці / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Що сказав Ігнатьєв:

Київ може залишитися без стабільного електропостачання на кілька днів

Блекаутів тривалістю в місяці у столиці, найімовірніше, не буде

Росіяни спеціально б'ють по об'єктах енергетики в конкретному регіоні

Україна вимушено повернулася до аварійних відключень електроенергії та запровадження графіків. Але для деяких міст та областей ситуація може значно погіршитися.

Про це в етері Київ24 розповів експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв. За його словами, зокрема, мешканці Києва можуть днями сидіти без світла.

Що загрожує Києву

Ситуація у столиці може бути схожою на ту, яка зараз є на Чернігівщині, коли мешканці області годинами і подекуди днями залишалися без електропостачання.

"Повного блекауту, що кияни будуть місяцями без електропостачання - таке дійсно малоймовірно, але локальні ситуації, які призведуть до декількох днів без стабільного електропостачання, ми це вже переживали і минулого року. Тому такі локальні ситуації дійсно можуть бути", - наголосив він.

Дивіться відео з прогнозом експерта щодо можливих відключень світла у Києві:

Як Росія обирає цілі для ударів

Ігнатьєв пояснив, що тактика ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України полягає в тому, щоб цілитися в об'єкти, які живлять окремі регіони.

"У Чернігові стався повний блекаут - місто залишилося без електроенергії, що спричинило серйозні перебої з водопостачанням і мобільним зв’язком. Причиною стало пошкодження критичної інфраструктури внаслідок масованої атаки, яка відбулася напередодні", - пояснив експерт.

Якою буде ситуація зі світлом в Україні взимку

Як писав Главред, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попереджав, що європейські сусіди України теж мають обмежені можливості для аварійної допомоги - споживання електроенергії у них зросло через аналогічне похолодання. Комерційний імпорт також поки що не запущений у необхідних обсягах, адже енергетики не очікували такого стрімкого навантаження вже в середині жовтня.

Тому зима буде складною і пригадувати про економію електроенергії треба українцям вже зараз.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії для мешканців міст, які знаходяться на відстані 100-120 кілометрів від лінії фронту можуть стати звичним явищем.

Напередодні повідомлялося, що через погодні умови споживання електроенергії в Україні зросло. Попри це, ремонтні роботи тривають і частина з них вже завершена, що найближчими днями дозволить збільшити генерацію та забезпечити стабільну роботу енергосистеми без аварійних відключень.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами глави Укренерго Віталія Зайченка, аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом тижня, а в окремих регіонах навіть довше.

Хто такий Станіслав Ігнатьєв? Станіслав Ігнатьєв - голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation.

