Місто-мільйонник може залишитися без світла на кілька днів: невтішний прогноз

Що сказав Ігнатьєв:
- Київ може залишитися без стабільного електропостачання на кілька днів
- Блекаутів тривалістю в місяці у столиці, найімовірніше, не буде
- Росіяни спеціально б'ють по об'єктах енергетики в конкретному регіоні
Україна вимушено повернулася до аварійних відключень електроенергії та запровадження графіків. Але для деяких міст та областей ситуація може значно погіршитися.
Про це в етері Київ24 розповів експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв. За його словами, зокрема, мешканці Києва можуть днями сидіти без світла.
Що загрожує Києву
Ситуація у столиці може бути схожою на ту, яка зараз є на Чернігівщині, коли мешканці області годинами і подекуди днями залишалися без електропостачання.
"Повного блекауту, що кияни будуть місяцями без електропостачання - таке дійсно малоймовірно, але локальні ситуації, які призведуть до декількох днів без стабільного електропостачання, ми це вже переживали і минулого року. Тому такі локальні ситуації дійсно можуть бути", - наголосив він.
Дивіться відео з прогнозом експерта щодо можливих відключень світла у Києві:
Як Росія обирає цілі для ударів
Ігнатьєв пояснив, що тактика ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України полягає в тому, щоб цілитися в об'єкти, які живлять окремі регіони.
"У Чернігові стався повний блекаут - місто залишилося без електроенергії, що спричинило серйозні перебої з водопостачанням і мобільним зв’язком. Причиною стало пошкодження критичної інфраструктури внаслідок масованої атаки, яка відбулася напередодні", - пояснив експерт.
Якою буде ситуація зі світлом в Україні взимку
Як писав Главред, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попереджав, що європейські сусіди України теж мають обмежені можливості для аварійної допомоги - споживання електроенергії у них зросло через аналогічне похолодання. Комерційний імпорт також поки що не запущений у необхідних обсягах, адже енергетики не очікували такого стрімкого навантаження вже в середині жовтня.
Тому зима буде складною і пригадувати про економію електроенергії треба українцям вже зараз.
Відключення світла в Україні - останні новини
Раніше стало відомо, що відключення електроенергії для мешканців міст, які знаходяться на відстані 100-120 кілометрів від лінії фронту можуть стати звичним явищем.
Напередодні повідомлялося, що через погодні умови споживання електроенергії в Україні зросло. Попри це, ремонтні роботи тривають і частина з них вже завершена, що найближчими днями дозволить збільшити генерацію та забезпечити стабільну роботу енергосистеми без аварійних відключень.
Нагадаємо, Главред писав, що за словами глави Укренерго Віталія Зайченка, аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом тижня, а в окремих регіонах навіть довше.
Хто такий Станіслав Ігнатьєв?
Станіслав Ігнатьєв - голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation.
