Чи варто запасатися вже зараз: виробники розповіли, скільки коштуватиме картопля

Експерти попереджають про можливий дефіцит.

Скільки коштуватиме картопля взимку / Колаж: Главред, фото: Pixabay

Основні тези:

Ціни на картоплю в Україні стабільні

Узимку можливий дефіцит через втрату запасів і скорочення пропозиції

Імпорт із Польщі стримує зростання цін

Наразі український ринок картоплі демонструє стабільність: середня ціна тримається на рівні близько 10 гривень за кілограм.

За словами Ольги Самойличенко, виконавчої директорки Асоціації виробників картоплі, суттєвих коливань не очікується щонайменше до настання холодів. Про це вона повідомила у коментарі Комерсант Український.

Що може змінити ситуацію

З настанням морозів дрібні фермери та домогосподарства, які не мають умов для тривалого зберігання, скоротять пропозицію.

Частина запасів може втратитися через переохолодження, що природно підштовхне ціни вгору.

Імпортна картопля з Польщі (приблизно 6 грн/кг) поки стримує внутрішнє зростання вартості, але взимку ціни можуть зрівнятися.

Запаси та стабілізація

Аналітики зазначають, що великі агровиробники вже формують запаси, щоб уникнути різких стрибків. Прогнозоване зростання - до 10–15% - можливе лише за умов різкого похолодання та ускладненого зберігання.

Весна принесе баланс

Очікується, що навесні ситуація стабілізується завдяки імпорту та надходженню нового врожаю ранніх сортів.

