Мобілізація з 18 до 24 років - в Україні запрацювали важливі зміни

В Україні розширили дію програми "Контракт 18–24", яка тепер дає змогу молодим людям обирати службу в будь-якій бригаді.

В Україні запрацювали важливі зміни в "Контракті 18-24" / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться сказав Паліса:

Програму "Контракт 18-24" розширили на всі підрозділи Сил оборони

Тепер всі бригади зможуть "набирати" до своїх лав вмотивовану молодь

В Україні знову розширили програму "Контракт 18-24", створену для залучення молодих та вмотивованих громадян до війська. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса у дописі в Facebook.

Мобілізація 18-24 - що змінилось

Павло Паліса повідомив, що програму "Контракт 18–24" для залучення молоді до ЗСУ знову розширили — тепер вона поширюється на всі складові Сил оборони України.

Він зазначив, що на початку участь у "Контракті 18-24" могли обирати лише кілька бригад, потім експеримент розширили, а тепер ухвалено рішення включити до програми всі бойові підрозділи.

"Продовжуємо розширювати „Контракт 18-24"… Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь", — написав Паліса.

Умови "Контракту 18-24" / Інфографіка: Главред

Чи знизять мобілізаційний вік в Україні - думка війського

Як писав Главред, командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков раніше висловллював переконання, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років. Він зазначив, що нинішні реалії роблять неминучою мобілізацію осіб цього віку до ЗСУ. Крім того, Куртков додав, що "добровільно-примусову" мобілізацію слід було запровадити ще на початку війни.

"Але, швидше за все, як показує практика, ми почнемо мобілізовувати їх тоді, коли вже треба було зробити ще вчора", – зазначив командир в інетрв'ю Слідство.Інфо.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 жовтня Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Восени 2025 року Україна проходить черговий етап оновлення системи мобілізації. Експерти прогнозують, що процес може стати інтенсивнішим через ситуацію на фронті. Крім того, до роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК) уже починають залучати бойові підрозділи. Главред розібрався, як саме зміниться мобілізаційна система та які нові дані про громадян отримає ТЦК і СП.

Крім того, набув чинності закон, який дозволяє чоловікам віком від 60 років і старше добровільно проходити військову службу за контрактом. Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов пояснив, на які саме спеціальності планують мобілізовувати чоловіків цієї вікової категорії.

Про персону: Павло Паліса Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

