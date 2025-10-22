Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Здатні долати понад 1500 км: СБУ показала модернізовані дрони Sea Baby (відео)

Дар'я Пшеничник
22 жовтня 2025, 14:44
145
Вони вже пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі.
морские дроны
СБУ показала нове покоління легендарних морських дронів Sea Baby / Колаж: Главред, фото: пресслужба СБУ

Ключові факти:

  • Нове покоління морських дронів здатне долати понад 1500 км і нести 2 тонни вантажу
  • Саме ці дрони були залучені до ураження Кримського мосту 3 червня 2025 року
  • Один дрон оснащено кулеметом із автозахопленням, інший - системою залпового вогню "Град"

відео дня

Служба безпеки України презентувала оновлену версію морських безекіпажних платформ "Sea Baby", які вже довели свою ефективність у бойових умовах.

Як повідомила пресслужба СБУ, саме ці дрони були залучені до третього ураження Кримського мосту 3 червня 2025 року.

За словами голови СБУ Василя Малюка, нове покоління "Sea Baby" має посилені характеристики та здатне нести до 2000 кг вантажу, долаючи дистанцію понад 1500 км. Дрони оснащені сучасною навігацією та потужними двигунами, що дозволяє їм діяти автономно на великій відстані.

Озброєння нового рівня

СБУ продемонструвала два типи дронів:

  • Перший - з гіростабілізованою кулеметною установкою, яка має систему автозахоплення та розпізнавання цілей.
  • Другий - з 10-зарядною ракетною системою залпового вогню "Град".

Удар по Кримському мосту

Як розповів бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич ("Хантер"), саме "морські малюки" доставили вибухівку до опор мосту, що дозволило здійснити точкове ураження незаконної споруди.

"Наші дрони змінили розклад сил на Чорному морі. Робота з очищення акваторії від російського флоту триватиме", - наголосив Малюк.

Фото та відео нового покоління Sea Baby:

В України є ракети кращі за Tomahawk: експерт розповів, по чому, крім Кремля й Останкіно, важливо завдати удару

Військовий аналітик, ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьманв інтерв'ю Главреду розповів, які ракети, кращі за Tomahawk, є в України, якими є два найбільші страхи Путіна, і як Україна може вибити з-під нього трон, а також чи закінчиться війна в 2026 році.

За його словами, активні бойові дії можуть призупинитися в середині наступного року. Втім, є ймовірність, що перемир’я буде досягнуто вже цього року, але це дуже невелика ймовірність.

Що відомо про українські дрони - останні новини

Раніше Главред розповідав, що концерн Toloka представив великий морський дрон завдовжки 12 метрів - це лише один із кількох апаратів у їхній лінійці.

Раніше повідомлялося, що в Україні показали новий дрон. Відомо, що українські інженери представили три модифікації підводного дрона.

Нагадаємо, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що українська ракета "Фламінго", незважаючи на простоту конструкції, має значний потенціал модернізації і здатна наблизитися за характеристиками до американської крилатої ракети "Томагавк".

Інші важливі новини про українські військові розробки:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні СБУ дрони
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

16:42Економіка
Україна закупить до 150 новітніх винищувачів Gripen: підписано важливу угоду

Україна закупить до 150 новітніх винищувачів Gripen: підписано важливу угоду

16:36Війна
Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону США

Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону США

16:19Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Мобілізація з 18 до 24 років - в Україні запрацювали важливі зміни

Мобілізація з 18 до 24 років - в Україні запрацювали важливі зміни

У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю

У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Останні новини

16:42

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

16:39

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

16:37

Зникає з тарілки миттєво: гора смачного печива з яблук

16:36

Україна закупить до 150 новітніх винищувачів Gripen: підписано важливу угоду

16:26

Як сказати "достаток" українською": правильну відповідь мало хто знаєВідео

Юрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальністьЮрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальність
16:19

Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону СШАВідео

16:16

150 тонн картоплі зникли: дивний пост у Мережі позбавив фермера врожаю

16:09

Ураганний перебіг онкології: Симоньян зібралася помирати

15:41

Забудьте про "пока": гарні українські варіанти для прощання

Реклама
15:37

Трамп запропонував хороший компроміс щодо війни, але Путін його не прийме - Зеленський

15:32

Подорожчав на рівному місці: в Україні різко підняли ціни на базовий продукт

15:12

В будинки українців залітають небезпечні комахи: зʼявилися фото цих "гігантів"

15:08

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

14:57

На ослах не вивезеш: Плетенчук розповів про удари по нафтобазах у Криму

14:44

"Пекло якесь": як українські знаменитості пережили атаку на Україну

14:44

Здатні долати понад 1500 км: СБУ показала модернізовані дрони Sea Baby (відео)

14:39

Місто-мільйонник може залишитися без світла на кілька днів: невтішний прогноз

14:31

Свічки та ліхтарики не знадобляться: як можна зробити світло без електрикиВідео

14:12

"Було пряме влучання": російський дрон вбив маму, немовля та 12-річну дівчинку

14:00

Майже 50 дітей опинились під ударом Шахедів: нові деталі атаки на ХарківФото

Реклама
13:56

Незручно вийшло: на конкурсі краси учасниця подумала, що потрапила до фіналуВідео

13:35

Китайський гороскоп на завтра 23 жовтня: Щурам - криза, Коням - розчарування

13:30

В Путіна проблеми: ГУР повідомило про зрив набору контрактників до армії РФ

13:18

Україну накриють дощі та похолодання: де різко зіпсується погода

13:15

РФ запустила 405 дронів та 28 ракет: нові деталі масованої атаки на Україну

13:14

Чи варто запасатися вже зараз: виробники розповіли, скільки коштуватиме картопля

13:09

Не блондинка: Ольга Сумська прибрала своє довге волосся вперше за багато років

12:46

Уважно до тривог: українців попередили про загрозу нового ракетного удару

12:39

Україна готує велику угоду з Saab: можливе постачання винищувачів Gripen

12:26

Можна легко зламати коробку: чи варто перемикати автомат в режим N на світлофорі

12:23

"Росія нахабніє": окупанти атакували дроном дитячий садок, 1 загиблий, 7 постраждалихФото

12:03

"Діти перелякались": нардепка повідомила про влучання в її будинок під час атаки РФ

11:59

Оптимістичного сценарію немає: експерт сказав, чи буде світло в українців узимкуФотоВідео

11:40

Зруйновані оселі та "Нова пошта": як виглядає Новгород-Сіверський після удару РФ

11:36

Чому 23 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

11:16

"Є поранені діти": Росія вдарила по дитячому садку в Харкові

11:08

Останнє попередження: експерт назвав сигнал, який отримав Путін від Трампа

10:52

Під удар потрапили 10 регіонів, зруйновано будинки, загинули діти: нові подробиці атаки РФФото

10:51

"Врятуватися було неможливо": внаслідок удару по Києву загинуло подружжяФото

10:44

Мирний план Трампа щодо України зазнав невдачі, і Путіна це влаштовує - CNN

Реклама
10:42

Могла обійтися у цілий статок: які штрафи платили козаки за лайку

10:41

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

10:13

Українська актриса розповіла, як схудла на 45 кгВідео

10:04

Росія постраждала від ударів: дрони атакували цілі в глибокому тилу ворога

09:59

Через масовану атаку РФ: в УЗ повідомили про затримки та зміни в русі потягів

09:55

"100-відсоткове пошкодження мозку": Брітні Спірс розкрила правду про свій стан

09:38

"Час настав": Зеленський назвав кількість жертв нічної атаки і звернувся до партнерівФото

09:33

"Вона все плаче, плаче": відомий співак розніс Тіну Кароль

09:16

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

09:15

Іво Бобул розкрив деталі спілкування з кумом Кучмою - де зараз експрезидент

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти