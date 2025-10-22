Здатні долати понад 1500 км: СБУ показала модернізовані дрони Sea Baby (відео)

Вони вже пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі.

СБУ показала нове покоління легендарних морських дронів Sea Baby / Колаж: Главред, фото: пресслужба СБУ

Ключові факти:

Нове покоління морських дронів здатне долати понад 1500 км і нести 2 тонни вантажу

Саме ці дрони були залучені до ураження Кримського мосту 3 червня 2025 року

Один дрон оснащено кулеметом із автозахопленням, інший - системою залпового вогню "Град"

Служба безпеки України презентувала оновлену версію морських безекіпажних платформ "Sea Baby", які вже довели свою ефективність у бойових умовах.

Як повідомила пресслужба СБУ, саме ці дрони були залучені до третього ураження Кримського мосту 3 червня 2025 року.

За словами голови СБУ Василя Малюка, нове покоління "Sea Baby" має посилені характеристики та здатне нести до 2000 кг вантажу, долаючи дистанцію понад 1500 км. Дрони оснащені сучасною навігацією та потужними двигунами, що дозволяє їм діяти автономно на великій відстані.

Озброєння нового рівня

СБУ продемонструвала два типи дронів:

Перший - з гіростабілізованою кулеметною установкою, яка має систему автозахоплення та розпізнавання цілей.

Другий - з 10-зарядною ракетною системою залпового вогню "Град".

Удар по Кримському мосту

Як розповів бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич ("Хантер"), саме "морські малюки" доставили вибухівку до опор мосту, що дозволило здійснити точкове ураження незаконної споруди.

"Наші дрони змінили розклад сил на Чорному морі. Робота з очищення акваторії від російського флоту триватиме", - наголосив Малюк.

Фото та відео нового покоління Sea Baby:

