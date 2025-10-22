Уважно до тривог: українців попередили про загрозу нового ракетного удару

Моніторингові канали фіксують рух російських бомбардувальників на південь від аеродрому "Оленья".

https://glavred.net/ukraine/vnimatelno-k-trevogam-ukraincev-predupredili-ob-ugroze-novogo-raketnogo-udara-10708547.html Посилання скопійоване

Є загроза нового масованого ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Є загроза нового ракетного удару по Україні

Відмічена активність російських бомбардувальників

Країна-агресор Росія може вкотре завдати масованого удару по Україні. Про ймовірну небезпеку повідомляє низка моніторингових каналів.

Українців закликають уважно ставитися до можливих повітряних тривог.

відео дня

За даними моніторингових каналів, найближчим часом можливе нанесення ракетного удару по території України стратегічними бомбардувальниками.

"Авіагрупа у складі 1-го Ту-95МС та 2х Ту-22м3 продовжує рух на південь від аеродрому "Оленья". Продовжуємо слідкувати.", - йдеться в повідомленні.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що над Сумщиною фіксували ворожий розвідувальний дрон, який може бути навідником ворожих засобів ураження.

Крім цього, розвідувальний БпЛА працює вздовж узбережжя (Південне, Одещина).

Моніторингові канали вкотре закликали реагувати на можливі ракетні загрози з боку РФ.

Якими ракетами РФ бʼє по Україні? / Інфографіка: Главред

РФ готує удари по Україні - які міста під загрозою

Росіяни відразу після настання перших морозів продовжать завдавати масовані комбіновані удари по енергооб'єктах України.

Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман у коментарі Главреду розповів, що Росія зосередить удари на містах-мільйонниках, зокрема на Києві, Львові, Дніпрі, простіше кажучи, на всіх обласних центрах.

Російські атаки на українські міста - новини за темою

Як писав Главред, уранці 22 жовтня російські окупанти атакували Київ. У столиці було чути вибухи. Спостерігалися перебої зі світлом, спалахнули пожежі. Внаслідок російської атаки по столиці загинуло подружжя. Загиблому чоловіку було 69 років, а дружині - 67.

Крім цього, у ніч на 22 жовтня російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по території Запоріжжя. У місті спалахнули пожежі, постраждали люди.

Уранці 22 жовтня Росія продовжила тероризувати Україну. Під атакою дронів опинився дитячий садок у Харкові. Внаслідок ворожого удару постраждали діти.

Читайте також:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред