РФ запустила 405 дронів та 28 ракет: нові деталі масованої атаки на Україну

Росіяни атакували Україну кількома типами дронів та ракет.

Більшість ворожих цілей українським військовим цієї ночі вдалося збити / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомили в Повітряних Силах:

Ворог застосував вночі більше 400 повітряних цілей

Головним напрямком удару стала Київщина

Зафіксовано 67 прямих влучань РФ

У ніч на 22 жовтня країна-агресорка Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України. З 19:00 21 жовтня радіотехнічними військами ПС виявлено та здійснено супровід 433 засоби повітряного нападу – 28 ракет та 405 безпілотників різних типів.

Якими дронами та ракетами РФ атакувала Україну

Серед безпілотників, які атакували Україну цієї ночі були Шахеди, Гербери та БпЛА інших типів. Росія також запустила балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, крилаті ракети Іскандер-К, аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал та керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Основним напрямком удару була Київщина. Також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Скільки повітряних цілей вдалося збити

За попередніми даними, станом на 12:30, протиповітряною обороною збито чи подавлено 349 повітряних цілей, а саме:

333 ворожих БпЛА;

8 крилатих ракет Іскандер-К;

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Статистика ПС відбиття ворожої атаки 22 жовтня / фото: t.me/kpszsu

Скільки дронів та ракет вдарили по Україні

Наразі відомо про прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях.

"Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей (локаційно втрачені), інформація уточнюється. На жаль, є загиблі та постраждалі", - додали в Повітряних Силах.

Атака на Україну 22 жовтня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 22 жовтня російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по території Запоріжжя. У місті спалахнули пожежі. Є постраждалі.

Згодом стало відомо, що російська армія атакувала ударними дронами ще й Київ, агломерацію Дніпра, Кременчука, Конотопа, Ізмаїла та Чернігова. Також окупанти запустили по Україні ракети.

Внаслідок російської атаки по столиці загинуло подружжя. За інформацією журналістів, ворожий "Шахед" влучив у багатоповерхівку столиці, вибух пролунав на рівні шостого поверху, після чого розпочалася масштабна пожежа.

Більше новин:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

