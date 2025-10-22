На ослах не вивезеш: Плетенчук розповів про удари по нафтобазах у Криму

На думку спікера, доставка палива на півострів значно складніша, ніж на окуповані ділянки сходу чи півдня України.

Плетенчук розповів про удари по нафтобазах у Криму / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео, Радіо Свобода

Пальне і похідні від нього - це кров війни

Загоряння в Криму, як правило, не гасять повністю

Пріоритет для ЗСУ - ускладнити російську логістику

Сили оборони України зроблять усе, щоб знищити російські військові об'єкти та інфраструктуру в окупованому Криму. Про це в ефірі "Українського радіо" заявив представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи низку ударів ЗСУ по нафтобазах у тимчасово окупованому півострові.

За його словами, вже друга локація для зберігання паливно-мастильних матеріалів палає на півострові. Удар спричинив сильну і тривалу пожежу на новій паливно-складській ділянці. Він додав, що такі загоряння зазвичай не гасять повністю - їх локалізують і охолоджують ємності поруч, щоб вогонь не перекинувся на них.

"Ворог почав приділяти більше уваги захисту самих таких інфраструктурних об'єктів, особливо враховуючи те, що це півострів", - зауважив речник.

У контексті з попередніми ударами по нафтобазі у Феодосії - 29 вересня, 6 і 13 жовтня, він констатував, що завдання українських сил полягає в максимальному ускладненні постачання пального до окупантів.

"Пальне і похідні від нього - це кров війни", - наголосив спікер.

Він пояснив, що без пального не пересуваються танки, не літають літаки та гелікоптери, не підвозяться боєприпаси, не евакуюються поранені. Тому ураження нафтобаз на півострові має першочергове тактичне значення.

"Росіяни часом використовують віслюків, це факт, але на віслюках не вивезеш сучасну війну, яка йде у нас", - акцентував військовий.

Плетенчук додав, що локальну нестачу палива відчуває і цивільне населення, але багато українців, які чекають на ЗСУ в Криму, можуть "потерпіти", а що відчувають "ждуни" - нікого не цікавить. Водночас пріоритет для ЗСУ - ускладнити російську логістику. На думку спікера, доставка палива на півострів значно складніша, ніж на окуповані ділянки сходу чи півдня України, тож діяти в цьому напрямку стратегічно виправдано.

Він також нагадав про масштабну військово-морську інфраструктуру Росії в Криму, збудовану з 2014 року: склади, пункти управління, стоянки, п'ять аеродромів, де формуються і тренуються відповідні підрозділи РФ.

"Там вони формуються, тренуються, там їхні склади, пункти управління, місця стоянок, п'ять аеродромів - інфраструктура будувалася з 2014 року дуже ударними темпами, і вона споживає пальне у великій кількості. А ми зробимо все, щоб ця історія не закінчувалася, поки росіяни реально не пересядуть на гужовий транспорт", - резюмував Плетенчук.

Удари по цілях РФ: що говорять у Раді

Україна має право завдавати ударів по Керченському мосту, що зв'язує тимчасово окупований Крим із материковою Росією, - сказав голова комітету Верховної Ради із зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. На його думку, міст зведений незаконно, і існують як юридичні, так і міжнародно-правові підстави для його знищення; залишаються лише питання часу і наявності необхідних коштів.

Удари по НПЗ у Феодосії

Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу у Феодосії. У результаті на об'єкті виникла масштабна пожежа, полум'я від якої було видно за кілька кілометрів.

Раніше повідомлялося про те, що нафтобаза у Феодосії горіла кілька днів. Шлейф диму розтягнувся на 26 кілометрів у західному напрямку.

Як писав Главред, супутникові знімки підтверджують серйозні руйнування на нафтопереробному заводі у Феодосії в окупованому РФ Криму. Унаслідок двох українських ударів, завданих 7 і 13 жовтня, було повністю знищено 11 паливних резервуарів.

Про персону: Дмитро Плетенчук Дмитро Вікторович Плетенчук - український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024 року). З 2014 року працював у пресслужбі миколаївського осередку "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова. Із лютого до листопада 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона в листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

