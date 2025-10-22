Зруйновані оселі та "Нова пошта": як виглядає Новгород-Сіверський після удару РФ

Пошкодження зафіксовані у центральній частині міста.

Наслідки обстрілу Новгород-Сіверського / Колаж: Главред, фото: Чернігівська ОВА

Ключові факти:

РФ атакувала центр Новгород-Сіверського, щонайменше 4 загиблих

Руйнувань зазнали лікарня, ліцей, "Нова пошта", кафе та житлові будинки

За добу - 94 удари по Чернігівщині

У вівторок увечері, 21 жовтня, російська армія здійснила масований комбінований удар по Новгород-Сіверському. Ворожі снаряди та дрони влучили просто в центр міста, зруйнувавши цивільну інфраструктуру та житлові будинки.

Про це повідомила Чернігівська ОВА у своєму Telegram. Загинули щонайменше 4 людини, ще 11 - поранені, серед них 10-річна дитина у критичному стані.

Який вигляд має Новгород-Сіверський після атаки РФ / Чернігівська ОВА

Руйнувань зазнали ліцей, лікарня, кафе, відділення "Нової пошти", медичний транспорт і приватні авто.

Одна оселя згоріла повністю, ще щонайменше 9 будинків - суттєво пошкоджені.

Армія РФ завдала масованого удару по Новгород-Сіверському / Чернігівська ОВА

Чернігівщина під вогнем

За добу росіяни здійснили 94 удари по 28 прикордонних населених пунктах області. Пошкоджено енергооб’єкти у трьох громадах, що спричинило аварійні та погодинні відключення електроенергії. Енергетики працювали всю ніч, але мережі залишаються перевантаженими.

Обласна влада просить жителів регіону ощадливо споживати електроенергію, зважаючи на складну ситуацію в енергосистемі країни.

Вдень, 21 жовтня російські окупаційні війська влаштували масовану атаку ударними БпЛА типу "Шахед" по Чернігівщині. Під ударом ворога опинився Новгород-Сіверський.

20 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі в Ніжинському районі Чернігівської області, через що тисячі мешканців залишилися без електропостачання.

Крім того, в ніч на 18 жовтня Росія здійснила атаку дронами-камікадзе "Шахед" по Запорізькій області — у місті пролунали вибухи й спалахнула пожежа, повідомили в Запорізькій ОВА.

