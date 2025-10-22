В Путіна проблеми: ГУР повідомило про зрив набору контрактників до армії РФ

Кремлю все складніше шукати живу силу для продовження війни.

Дедалі менше росіян хочуть гинути за інтереси Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Що повідомили в ГУР:

В Росії провалився набір контрактників

В далеких регіонах РФ все менше населення хоче ставати до лав армії РФ

Росія зазнає великих втрат у війні проти України

У країни-агресорки Росії через початок повномасштабного вторгнення в Україну з'явилося чимало проблем. Зокрема тепер у російських регіонах буксує план поповнення окупаційних військ.

Як повідомили в Головному управління розвідки МО України, проблеми з набором контрактників до армії спостерігаються передусім у найбідніших регіонах РФ, зокрема в Республіці Саха.

Чому в РФ виникли проблеми з набором контрактників

Внутрішні документи Міноборони РФ свідчать про те, що низькі показники відбору зумовлені недостатніми регіональними виплатами та небажанням місцевої влади сприяти рекрутинговій кампанії.

"Середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% від установлених Москвою норм", - зазначили в ГУР.

Ще одним чинником провалу є великі втрати серед місцевого населення, зокрема представників окремих етносів - якутів, евенків та евенів, які не хочуть гинути за інтереси Москви. Що важливо - аналогічна динаміка спостерігається і в інших далекосхідних регіонах РФ.

Як Росія може поповнити лави армії РФ - думка експерта

Главред писав, що на думку керівника безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павла Лакійчука, ризик оголошення мобілізації в Росії існує, проте це один із найменш бажаних варіантів для Володимира Путіна.

Зараз у Москви все ще є й альтернативні шляхи посилення своїх військових ресурсів. Наприклад, у Кремлі можуть відібрати армію у Лукашенка.

Поповнення лав армії РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кремль переходить до цілорічної мобілізації, фактично перетворюючи строкову службу на пряму передумову для відправки на фронт.

Напередодні також Сергій Братчук повідомляв, що Росія уникає відкритого оголошення мобілізації. Водночас, фактично, проводить її за рахунок осіннього призову.

Раніше Павло Лакійчук пояснив, що у разі проведення мобілізаційних заходів Пєсков та його оточення швидко донесуть до громадян, що часткова мобілізація не була скасована.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

