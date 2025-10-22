Трамп запропонував хороший компроміс щодо війни, але Путін його не прийме - Зеленський

Переговори в Білому домі минулої п'ятниці тривали понад дві години й охоплювали багато тем.

Трамп запропонував зупинитися на лінії фронту / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скріншот із відео

Трамп запропонував зупинитися на лінії фронту

Зеленський сумнівається, що такий план підтримає Путін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що компроміс, запропонований президентом США Дональдом Трампом - зупинитися на лінії фронту - хороший, але російський диктатор Володимир Путін навряд чи його підтримає. Про це глава держави сказав під час спільного з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере підходом до ЗМІ в Осло, пишуть Новини.LIVE.

"Після нашої розмови ви бачили публічні повідомлення від Трампа, який запропонував зупинитися там, де ми є, і почати переговори. Я вважаю, це був би хороший компроміс, але не впевнений, що Путін його підтримає, і я про це сказав президенту", - зазначив Зеленський. відео дня

Він також додав, що переговори в Білому домі минулої п'ятниці тривали понад дві години й охоплювали багато тем.

"Найважливіше - говорили про те, як захистити себе, про єдність і гарантії безпеки, зокрема, про місце США в гарантіях безпеки, що важливо для майбутнього України", - сказав президент.

За словами Зеленського, йшлося також про те, як "дипломатичним шляхом зупинити Путіна".

Позиція Трампа - експертна думка

Як зазначає політолог Петро Олещук для Главреда, під час зустрічі президентів України та США прозвучали сигнали, які викликають занепокоєння щодо подальшого розвитку війни.

На його думку, головна тривога полягає в тому, що Дональд Трамп, ймовірно, прагне зайняти позицію рівновіддаленості між Україною і Росією.

"Найближчими тижнями можна очікувати низку його заяв, які в Україні можуть сприйматися суперечливо", - зазначає Олещук. Він пояснює, що таким чином Трамп демонструє Путіну готовність до переговорів і відсутність ворожого ставлення.

Політолог також підкреслює: прориву в питанні постачання зброї Україні найближчим часом очікувати не варто - щонайменше, поки не стане відомо про можливу зустріч Трампа з Путіним або її скасування.

Саміт Трампа і Путіна - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором і військовим злочинцем Володимиром Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

23 жовтня мала відбутися зустріч держсекретаря США Марко Рубіо і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Зустріч Рубіо з Лавровим має підготувати ґрунт для майбутніх переговорів між лідерами США і РФ.

CNN з посиланням на джерела повідомив, що попередню зустріч між Рубіо і Лавровим відкладено, а причини відтермінування офіційно не розкриваються.

У Москві заявили, що домовленості про зустріч Рубіо і Лаврова не було.

Тим часом низка західних ЗМІ повідомила про скасування саміту між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним у Будапешті. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спростував цю інформацію, назвавши її недостовірною.

За словами Сіярто, схожа ситуація повторюється майже перед кожним засіданням Європейської ради, ухваленням рішень щодо санкцій або Європейського фонду миру. Він також натякнув, що зустріч лідерів США та Росії все ж таки відбудеться, хоча точна дата поки що невідома.

