"Хлопчики мої рідненькі": росіяни обіймають і розціловують бійців ЗСУ під Курськом

Росіяни дуже раді бачити українських військових, які звільняють їхні землі в Курській області.

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Росіяни в Курській області раді бачити українських військових / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Українські військові під час наступу на Курську область зустрічають у російських населених пунктах багато покинутих людей. У Мережі розлітаються відео, як росіяни дуже раді бачити українських військових, обіймають їх і навіть розмовляють українською мовою.

Так з'явилося відео про те, як наші захисники вирішили навіть допомогти росіянам, яких покинула їхня ж влада. Жінка так зраділа продуктам і доброму ставленню з боку бійців ЗСУ, що заговорила українською мовою і навіть захотіла їх обійняти.

"Хлопчики мої рідненькі, дай Бог вам здоров'я! Нехай вас Боженька береже. Ідіть, я вас обійму. Мої славні", - говорила жінка. відео дня

Дивіться відео про те, як росіяни з Курської області раді бачити українських військових:

Росіяни в Курській області раді бачити українських військових / фото: скріншот

Бої в Курській області - останні новини

Українські військові досягають поставлених цілей у Курській області. Станом на ранок, зазначив президент Володимир Зеленський, бійці ЗСУ поповнили обмінний фонд російськими військовими.

За даними аналітиків, ЗСУ вдалося трохи просунутися на південний схід від Суджі - зокрема, військові захопили Апанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися до Ольгівки Курської області.

Відомо, що станом на 18 серпня Росія перекинула з лінії фронту в Україні в Курську область угруповання від 5 тисяч російських військових. Ймовірно, під час наступних етапів бойових дій на території Росії російській армії потрібно буде збільшувати живу силу і матеріальні засоби в цьому районі.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" і поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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