Останнє попередження: експерт назвав сигнал, який отримав Путін від Трампа

США не можуть допустити, щоб кремлівський диктатор знову обвів навколо пальця Трампа.

Трамп не випадково повернувся до ідеї припинення вогню / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Огризко:

В США остаточно стали на сторону ідеї досягнення миру через силу

Спроба Путіна зірвати мирні зусилля залишить Трампа без вибору

У США останнім часом почали активніше обговорювати питання надання Україні ракет Tomahawk. Ці розмови можуть бути "останнім американським попередженням" для кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Тому виникає питання, на які кроки готовий йти Трамп у випадку, якщо зустріч в Будапешті не відбудеться.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Яку позицію сформували США

Перед зустріччю у Вашингтоні всі в команді Трампа почали дуже чітко формулювати свої думки щодо Росії: і Венс, і міністр оборони, і міністр фінансів, і Рубіо.

"Усі почали говорити, що в США залишається лише концепція миру через силу. Я думаю, що це саме те, до чого вони будуть змушені повернутися, бо дати вкотре Путіну обвести Трампа довкола пальця вже не дозволить республіканська тусовка. Тому що це означає, що Путін знову виставить Трампа посміховиськом і вкотре демонструватиме, що саме він керує процесом. Хоча в нього далеко не все чудово на фронті, а ситуація в економіці РФ жахлива. Але, крім того, завдяки своїм КДБістським штучкам Путін крутить Трампом, як дурень сонцем", - пояснив Огризко.

В якій ситуації опиниться Трамп після останнього попередження РФ

Якщо у країні-агресорці Росії вкотре зірвуть спроби Трампа досягти миру, президенту США відступати буде вже нікуди.

"Трамп зараз повернувся до своєї початкової ідеї – про припинення вогню. Раніше Путін його обдурив темою про "всеосяжну угоду", і Трамп повівся. Тепер він зрозумів, що Путін його "кинув" і повернувся до простої тези - перш за все припиняємо вогонь. Для цього не потрібно жодних особливих умов, а далі подивимося, що з цього вийде. Якщо Путін і зараз "кине" Трампа, то, даруйте, далі нема куди тягнути", - додав експерт.

Надання Україні ракет Tomahawk - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що остаточне рішення про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk ще не ухвалено. США продовжують аналізувати можливості постачання зброї Києву.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що ракети Tomahawk залишаються важливим стратегічним ресурсом для Сполучених Штатів, тому країна не може витрачати їх заради інших держав.

Напередодні ЗМІ писали, нібито Трамп чітко дав зрозуміти Зеленському, що наразі український лідер не отримає далекобійних ракет, здатних уражати цілі глибоко на території Росії, про які він просив.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

