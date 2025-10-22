Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону США

Росія 22 жовтня провела масштабні навчання стратегічних ядерних сил із запуском ракет "Ярс" і "Синева" за участю Путіна, повідомили російські ЗМІ.

Путін запустив міжконтинентальну ракету в сторону США / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Росія почала ядерні навчання

ЗМІ опублікували запуск міжконтинентальної ракети в напрямку США

Сьогодні, 22 жовтня, в Росії пройшли навчання стратегічних ядерних сил із залученням наземних, морських і авіаційних підрозділів. Російські пропагандистські медіа поширили кадри з цих навчань.

Зазначається, що за перебігом подій спостерігав президент Володимир Путін, зокрема за запуском ракети "Ярс", здатної нести ядерний боєзаряд.

Відео пуску міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" оприлюднило російське пропагандистське агентство ТАСС.

Запуск відбувся з випробувального космодрому "Плесецьк" у напрямку полігону "Кура" на Камчатці. Тобто ракета пролетіла територію РФ від західних регіонів у напрямку США й впала неподалік їхнього кордону.

Дивіться відео пуску ракети "Ярс" в сторону США:

/ Фото: скріншот

Також із акваторії Баренцевого моря російський атомний підводний крейсер "Брянськ" здійснив запуск балістичної ракети "Синева". До демонстраційних навчань залучили й стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які відпрацьовували пуски крилатих ракет повітряного базування.

Після завершення тренування в Кремлі повідомили, що всі поставлені завдання нібито виконано. Подібні навчання востаннє проводилися рік тому.

Ярс / Інфографіка: Главред

Для чого Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету в бік США

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко зазначив, що російський диктатор та воєнний злочинець Путін наслідує поведінку глави КНДР Кім Чен Ина.

"Кім Чен Путін грається ракетами з США так само, як раніше це робив правитель КНДР", - написав він у дописі в Telegram.

Коваленко зазначив, що Росія не має наміру застосовувати ядерну зброю — її дії носять виключно демонстраційний характер.

За його словами, запуск "Ярса" у напрямку США є інформаційною операцією, спрямованою на підрив іміджу Дональда Трампа на міжнародній арені, а сама РФ діє з мовчазної згоди геополітичних союзників Китаю, виступаючи його сировинним придатком.

"Рано чи пізно варто все ж зрозуміти, що в ідеологічній війні працює виключно зброя, а не гроші. І важливо застосувати її проти Росії. Це я про західний світ, якщо що. Без цього буде важче говорити з Глобальним Півднем в майбутньому", - резюмує він.

Чи може "Ярс" стати "геймчейнджером" - думка експерта

Як писав Главред, демонстраційний пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", який може здійснити Росія, не матиме практичного військового значення, вважає авіаційний експерт і колишній інженер-випробувач КБ "Антонов" Костянтин Криволап. Про це він заявив у коментарі РБК-Україна.

На його думку, подібні дії мають радше символічний характер — це спроба Путіна продемонструвати силу, підвищити напруження та показати зневагу до санкцій. Проте такі кроки не вплинуть на реальний баланс сил і не змінять хід війни.

Експерт зазначив, що запуск "Ярса" — це елемент політичного театру, спрямований на залякування України та Заходу, оскільки Росія вже не має інших способів справити враження.

Ядерні погрози РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп різко висловився щодо погроз застосування ядерної зброї, які раніше озвучував колишній президент РФ Дмитро Медведєв. Під час зустрічі з американськими військовими Трамп назвав Медведєва "тупою людиною".

Тим часом російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін знову вдався до ядерного шантажу, звертаючись до країн Заходу. Під час засідання Радбезу РФ він заявив про скасування мораторію на ракети середньої дальності.

Крім того, глава держкорпорації "Росатом" Олексій Ліхачов заявив, що Росія нібито стикається з "колосальними загрозами" від Заходу, тому має потребу в оновленні свого ядерного арсеналу.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

