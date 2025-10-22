Україна готує велику угоду з Saab: можливе постачання винищувачів Gripen

Київ уже тривалий час зацікавлений у шведських винищувачах Gripen, однак їхні поставки було відкладено, щоб Україна могла зосередитися на впровадженні F-16.

Saab виробляє винищувачі JAS 39 Gripen / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Президент України Володимир Зеленський у середу, 22 жовтня, зустрінеться зі шведським прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном на заводі оборонної компанії Saab у Лінчепінгу для обговорення великої експортної угоди у сфері оборони. Про це повідомляє The Guardian.

"Зустріч відбудеться в Saab у Лінчепінгу. Ми обговоримо можливу велику експортну угоду зі Швецією", - заявив Крістерссон в інтерв'ю Шведському радіо. відео дня

Saab - один із провідних виробників військової техніки Європи. Компанія виробляє винищувачі JAS 39 Gripen, літаки радіолокаційної розвідки GlobalEye, ракетні системи і протитанкове озброєння.

Лінчепінг, де відбудуться переговори, є ключовим виробничим центром компанії. Хоча Крістерссон відмовився уточнити, чи буде обговорюватися саме Gripen, він зазначив, що в контексті війни в Україні "основний внесок роблять літаки радіолокаційної розвідки".

Минулого року Швеція вже передала Україні два літаки спостереження і командування, які суттєво посилили можливості ЗСУ в повітряному просторі.

Водночас Київ уже тривалий час зацікавлений у шведських винищувачах Gripen, однак їхні поставки було відкладено, щоб Україна могла зосередитися на впровадженні американських F-16, розгортання яких розпочалося в серпні.

Раніше Крістерссон підтвердив, що Зеленський порушував тему Gripen під час зустрічі європейських лідерів у Копенгагені, однак тоді "жодних рішень про передачу винищувачів не ухвалювали".

Водночас українські пілоти вже випробовували Gripen у Швеції, щоб оцінити можливості літака і підготуватися до потенційного експорту.

Після переговорів Зеленський і Крістерссон проведуть спільну пресконференцію, на якій оголосять новини про експорт оборонної продукції.

Представник Saab відмовився коментувати деталі, зазначивши, що всі питання щодо події координує уряд.

Інфографіка: Главред

Як писав Главред, у 2024 році Україна сама відмовилася від літаків Gripen, оскільки розраховувала на отримання літаків F-16, сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем.

Кілька держав попросили Швецію поставити на паузу питання передачі Gripen, сказав міністр оборони Пол Йонсон. За його словами, пріоритет - передача Україні винищувачів F-16.

Gripen - винищувач, який найкраще підійде Україні в нашій ситуації, вважає авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап. Gripen здатні бути носіями ракет Storm Shadow/SCALP-EG і Taurus.

Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

