Українська актриса розповіла, як схудла на 45 кг

Українська акторка-харків'янка Любава Грешнова розповіла, як їй вдалося після пологів скинути цілих 45 кілограмів.

За словами актриси, яка поділилася своїм досвідом у програмі "День із зіркою", вона перепробувала всі способи схуднення, до того, як скинула вагу.

"До того, як я почала скидати правильно цю вагу, я спробувала абсолютно все, що існувало тоді в Києві", - поділилася вона.

Тим часом Любава також повідомила, що вона ніколи не пробувала уколи для того, щоб скинути вагу.

Любава Грешнова схудла на 45 кілограм / Фото Instagram/lubavavagreshnova

"Я просто тупо боюся. Я коли дивлюся на дівчат, які це абсолютно роблять сміливо, типу "я собі вколола і пішла, все супер, мінус 20", я поки що не можу зважитися. А ось коли я скидала 45 кілограмів, це був дуже довгий шлях. Я спочатку потрапила на всіх існуючих аферистів зі схуднення", - поділилася актриса.

Акторка також додала, що була якась студія в Києві, яка допомагала худнути людям з великою вагою. Однак актриса також сказала, що тренування там були дуже небезпечними для здоров'я.

Грешнова також розповіла, як живе зараз і яку роль відіграють у її житті дієти.

"Я постійно сиджу (на дієтах). І мені сумно через це, тому що я завжди дивлюся на дівчат, які від природи худі, яким це дається легко, і розумію, що я дуже б так хотіла, не думати все своє життя про те, що мені потрібно тримати харчування і про те, що мені потрібно займатися спортом щодня. Але можливо, ця надздібність мені допомагає не тільки мати гарний вигляд, а й реалізуватися в професії. Тому що здорове харчування і щодня тренування дають цю дисципліну, яка рухає мене вперед", - пояснила вона.

Любава Грешнова поділилася особистим / Фото Instagram/lubavavagreshnova

Нагадаємо, раніше Любава Грешнова потрапила до лікарні, де їй провели хірургічну операцію. І хоч втручання виявилося незначним, воно сильно вразило артистку.

Раніше Любава Грешнова вперше розповіла, яку титанічну працю над своїм здоров'ям вона залишала за кадром популярного кіно та серіалів.

Про персону: Любава Грешнова Любава Грешнова - українська актриса кіно і театру, телеведуча. Зіграла понад 70 ролей. Має волонтерське посвідчення. У квітні 2022 року Любава разом із чоловіком самотужки створила перші в Європі україномовні благодійні вистави для дітей і дорослих, метою яких є поширення української культури та ідентичності в інших країнах, повідомляє Вікіпедія.

