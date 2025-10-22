Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Ураганний перебіг онкології: Симоньян зібралася помирати

Олена Кюпелі
22 жовтня 2025, 16:09
72
Симоньян продовжує піаритися на смерті свого чоловіка і своїй хворобі.
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян зібралася на той світ/ колаж: Главред, фото: t.me/margaritasimonyan

Коротко:

  • До чого готується Симоньян
  • Що вона говорить про свою хворобу

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка нещодавно поховала свого чоловіка-путініста Тиграна Кеосаяна після тривалої коми, продовжує інформувати росіян про перебіг свого онкологічного захворювання.

Як пишуть російські пропагандисти, Симоньян запідозрили в тому, що вона отримує дорожче лікування, вартістю 4 мільйони гривень. Пропагандистка ж спростувала все.

відео дня

"Хімію я проходжу в муніципальній лікарні за ОМС, і вона не може коштувати 8 мільйонів, тому що вона - читай вище - за ОМС, тобто безкоштовно", - додала вона.

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян розповідає про хворобу / Скрин із відео: youtube.com

За словами Симоньян, про свій діагноз вона нібито дізналася в липні. "Я й не підозрювала, а дізналася 1-го вересня, коли прийшла перевірити міжреберну невралгію (як мені думалося), почула, що невралгія виявилася раком", - каже вона.

Симоньян вважає, що захворіла на рак через те, що "накликала" його.

"Коли він (Тигран Кеосаян - авт.) впав у кому, - це правда. І ось тоді з життям справді прощалася. Звідси й ураганний перебіг онкології. Ніколи так не робіть! Не клікайте! У листопаді в мене був чекап, і там не було нічого. У грудні все сталося з Тиграном - і я буквально блискавично виростила собі рак", - зізналася брехлива пропагандистка.

Симоньян додала, що збирається вмирати, коли "велить Господь". "Хоча б тому що я в неї не вірю. Смерть - це закінчення земних випробувань перед поверненням до Господа. Коли Він велить повернутися, тоді й піду. Я взагалі не думаю про це", - додала вона.

Маргарита Симоньян - хвороба

Нагадаємо, рак у пропагандистки виявили кілька місяців тому, а на початку вересня вона перенесла операцію з видалення молочних залоз. У цей час Кеосаян лежав у комі, в яку він впав у грудні 2024 року після перенесеної клінічної смерті. Лікарі дев'ять місяців боролися за життя путініста, але він помер 26 вересня.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка ненавидить Україну і буквально нещодавно поховала свого чоловіка-путініста Тиграна Кеосаяна, з'явилася на веселому публічному заході, де її принизив ватажок Росії Путін.

Також пропагандистка Маргарита Симоньян перенесла важку операцію, яка ставила під загрозу її життя. За словами путіністки, їй, можливо, залишилося недовго, і попереду на неї чекає непросте лікування.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.

Із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Маргарита Симоньян новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

16:42Економіка
Україна закупить до 150 новітніх винищувачів Gripen: підписано важливу угоду

Україна закупить до 150 новітніх винищувачів Gripen: підписано важливу угоду

16:36Війна
Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону США

Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону США

16:19Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Мобілізація з 18 до 24 років - в Україні запрацювали важливі зміни

Мобілізація з 18 до 24 років - в Україні запрацювали важливі зміни

У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю

У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Останні новини

16:42

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

16:39

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

16:37

Зникає з тарілки миттєво: гора смачного печива з яблук

16:36

Україна закупить до 150 новітніх винищувачів Gripen: підписано важливу угоду

16:26

Як сказати "достаток" українською": правильну відповідь мало хто знаєВідео

Юрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальністьЮрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальність
16:19

Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону СШАВідео

16:16

150 тонн картоплі зникли: дивний пост у Мережі позбавив фермера врожаю

16:09

Ураганний перебіг онкології: Симоньян зібралася помирати

15:41

Забудьте про "пока": гарні українські варіанти для прощання

Реклама
15:37

Трамп запропонував хороший компроміс щодо війни, але Путін його не прийме - Зеленський

15:32

Подорожчав на рівному місці: в Україні різко підняли ціни на базовий продукт

15:12

В будинки українців залітають небезпечні комахи: зʼявилися фото цих "гігантів"

15:08

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

14:57

На ослах не вивезеш: Плетенчук розповів про удари по нафтобазах у Криму

14:44

"Пекло якесь": як українські знаменитості пережили атаку на Україну

14:44

Здатні долати понад 1500 км: СБУ показала модернізовані дрони Sea Baby (відео)

14:39

Місто-мільйонник може залишитися без світла на кілька днів: невтішний прогноз

14:31

Свічки та ліхтарики не знадобляться: як можна зробити світло без електрикиВідео

14:12

"Було пряме влучання": російський дрон вбив маму, немовля та 12-річну дівчинку

14:00

Майже 50 дітей опинились під ударом Шахедів: нові деталі атаки на ХарківФото

Реклама
13:56

Незручно вийшло: на конкурсі краси учасниця подумала, що потрапила до фіналуВідео

13:35

Китайський гороскоп на завтра 23 жовтня: Щурам - криза, Коням - розчарування

13:30

В Путіна проблеми: ГУР повідомило про зрив набору контрактників до армії РФ

13:18

Україну накриють дощі та похолодання: де різко зіпсується погода

13:15

РФ запустила 405 дронів та 28 ракет: нові деталі масованої атаки на Україну

13:14

Чи варто запасатися вже зараз: виробники розповіли, скільки коштуватиме картопля

13:09

Не блондинка: Ольга Сумська прибрала своє довге волосся вперше за багато років

12:46

Уважно до тривог: українців попередили про загрозу нового ракетного удару

12:39

Україна готує велику угоду з Saab: можливе постачання винищувачів Gripen

12:26

Можна легко зламати коробку: чи варто перемикати автомат в режим N на світлофорі

12:23

"Росія нахабніє": окупанти атакували дроном дитячий садок, 1 загиблий, 7 постраждалихФото

12:03

"Діти перелякались": нардепка повідомила про влучання в її будинок під час атаки РФ

11:59

Оптимістичного сценарію немає: експерт сказав, чи буде світло в українців узимкуФотоВідео

11:40

Зруйновані оселі та "Нова пошта": як виглядає Новгород-Сіверський після удару РФ

11:36

Чому 23 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

11:16

"Є поранені діти": Росія вдарила по дитячому садку в Харкові

11:08

Останнє попередження: експерт назвав сигнал, який отримав Путін від Трампа

10:52

Під удар потрапили 10 регіонів, зруйновано будинки, загинули діти: нові подробиці атаки РФФото

10:51

"Врятуватися було неможливо": внаслідок удару по Києву загинуло подружжяФото

10:44

Мирний план Трампа щодо України зазнав невдачі, і Путіна це влаштовує - CNN

Реклама
10:42

Могла обійтися у цілий статок: які штрафи платили козаки за лайку

10:41

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

10:13

Українська актриса розповіла, як схудла на 45 кгВідео

10:04

Росія постраждала від ударів: дрони атакували цілі в глибокому тилу ворога

09:59

Через масовану атаку РФ: в УЗ повідомили про затримки та зміни в русі потягів

09:55

"100-відсоткове пошкодження мозку": Брітні Спірс розкрила правду про свій стан

09:38

"Час настав": Зеленський назвав кількість жертв нічної атаки і звернувся до партнерівФото

09:33

"Вона все плаче, плаче": відомий співак розніс Тіну Кароль

09:16

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

09:15

Іво Бобул розкрив деталі спілкування з кумом Кучмою - де зараз експрезидент

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти