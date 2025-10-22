Ураганний перебіг онкології: Симоньян зібралася помирати

Симоньян продовжує піаритися на смерті свого чоловіка і своїй хворобі.

Маргарита Симоньян зібралася на той світ/ колаж: Главред, фото: t.me/margaritasimonyan

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка нещодавно поховала свого чоловіка-путініста Тиграна Кеосаяна після тривалої коми, продовжує інформувати росіян про перебіг свого онкологічного захворювання.

Як пишуть російські пропагандисти, Симоньян запідозрили в тому, що вона отримує дорожче лікування, вартістю 4 мільйони гривень. Пропагандистка ж спростувала все.

"Хімію я проходжу в муніципальній лікарні за ОМС, і вона не може коштувати 8 мільйонів, тому що вона - читай вище - за ОМС, тобто безкоштовно", - додала вона.

Маргарита Симоньян розповідає про хворобу / Скрин із відео: youtube.com

За словами Симоньян, про свій діагноз вона нібито дізналася в липні. "Я й не підозрювала, а дізналася 1-го вересня, коли прийшла перевірити міжреберну невралгію (як мені думалося), почула, що невралгія виявилася раком", - каже вона.

Симоньян вважає, що захворіла на рак через те, що "накликала" його.

"Коли він (Тигран Кеосаян - авт.) впав у кому, - це правда. І ось тоді з життям справді прощалася. Звідси й ураганний перебіг онкології. Ніколи так не робіть! Не клікайте! У листопаді в мене був чекап, і там не було нічого. У грудні все сталося з Тиграном - і я буквально блискавично виростила собі рак", - зізналася брехлива пропагандистка.

Симоньян додала, що збирається вмирати, коли "велить Господь". "Хоча б тому що я в неї не вірю. Смерть - це закінчення земних випробувань перед поверненням до Господа. Коли Він велить повернутися, тоді й піду. Я взагалі не думаю про це", - додала вона.

Маргарита Симоньян - хвороба

Нагадаємо, рак у пропагандистки виявили кілька місяців тому, а на початку вересня вона перенесла операцію з видалення молочних залоз. У цей час Кеосаян лежав у комі, в яку він впав у грудні 2024 року після перенесеної клінічної смерті. Лікарі дев'ять місяців боролися за життя путініста, але він помер 26 вересня.

Раніше Главред повідомляв, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка ненавидить Україну і буквально нещодавно поховала свого чоловіка-путініста Тиграна Кеосаяна, з'явилася на веселому публічному заході, де її принизив ватажок Росії Путін.

Також пропагандистка Маргарита Симоньян перенесла важку операцію, яка ставила під загрозу її життя. За словами путіністки, їй, можливо, залишилося недовго, і попереду на неї чекає непросте лікування.

Про персону: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. Із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

