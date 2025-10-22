Чому 23 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

23 жовтня не слід починати нових справ - день має важку енергетику, бо стоїть "на межі осені та зими".

https://glavred.net/holidays/pochemu-23-oktyabrya-nelzya-nachinat-novyh-del-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10708526.html Посилання скопійоване

Яке 23 жовтня свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 23 жовтня

Що не можна робити 23 жовтня

Народні прикмети і традиції

У четвер, 23 жовтня, віряни святкують день пам'яті святого апостола Якова. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 23 жовтня

Яків був серед перших, кого Ісус покликав до апостольського служіння. Євангеліє розповідає, що він із братом Іоанном лагодили сітки на березі Галілейського моря, коли Христос сказав: "Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей". Яків одразу залишив човен і батька, щоб іти за Христом.

відео дня

Яків входив у вузьке коло трьох учнів, які були свідками найтаємничіших моментів життя Ісуса. Через свій запал і силу віри він, разом із братом, отримав від Ісуса прізвисько "Воанергес", тобто "сини грому".

Після Вознесіння Христа апостол Яків проповідував Євангеліє в різних землях - за переказами, в Юдеї, Самарії та навіть в Іспанії. Саме йому приписують заснування перших християнських громад на Піренейському півострові.

Повернувшись до Єрусалима, він зазнав переслідувань. Цар Ірод Агріппа I віддав наказ впустити йому голову мечем близько 44 року - це перше мученицьке свідчення серед апостолів.

Що не можна робити 23 жовтня

Не слід починати нових справ - день має важку енергетику, бо стоїть "на межі осені та зими".

Не можна позичати гроші - хто дасть у борг, той сам буде нужденним, а хто візьме, той "вип'є удачу до дна".

Забороняється працювати після заходу сонця - "осінь іде спати", тому людям радили завершити всі справи до сутінків.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий і сонячний день - чекайте на м'яку зиму з частими відлигами;

подих східного або північного вітру - до суворої, морозної зими;

уже полетіли лелеки - морози прийдуть через 2 тижні;

береза ще не скинула листя - зима прийде пізно;

листя з липи опадає від низу до верху - до ранньої і лютої зими;

рожевий світанок вказує на вітер і невелике потепління.

У народі 23 жовтня носило назву Яків Дровопал. Саме цього дня починали активно заготовляти дрова на зиму: сушили, складали в дров'яні, палили в печах уперше після осіннього тепла.

Іменини 23 жовтня

Які завтра іменини: Володимир, Гнат, Максим, Микола, Олександр, Яків, Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 23 жовтня, є аметист. З давніх-давен люди вірили, що фіолетовий камінь має силу заспокоювати серце й умиротворяти душу. Аметист, сповнений благородної енергії, очищає думки, дарує внутрішню гармонію і налаштовує на світлий, добрий лад.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред