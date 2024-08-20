Скоро окупанти отримають 'подарунки': у ЗСУ зробили інтригуючу заяву

Український військовий зазначає, що операція в Курській області не йде до завершення.

https://glavred.net/ukraine/skoro-okkupanty-poluchat-podarki-v-vsu-sdelali-intriguyushchee-zayavlenie-10590221.html Посилання скопійоване

ЗСУ анонсували сюрпризи для окупантів на фронті / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, росЗМІ

Українські військові продовжують наступати у Курській області. Ця операція стала справжньою несподіванкою для окупантів. Але це не єдиний сюрприз, який підготували бійці ЗСУ. Про це заявив український військовий, повідомляє The Times.

Він акцентував на тому, що операція в Курській області не закінчиться найближчим часом.

"Розширення лінії фронту означатиме, що Росії доведеться передислокувати сюди більше сил. Незабаром ми сподіваємося зробити їм ще кілька сюрпризів", — сказав він. відео дня

Наступ ЗСУ в Курській області - останні новини

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 19 серпня, оцінюючи успіхи захисників на території країни-агресора, наголосив, що ЗСУ зруйнували ще один міф про Росію операцією в Курській області - так звані червоні лінії Москви. Однак цього наступу не було б, якби Захід був сміливішим щодо дозволів бити вглиб Росії.

Раніше полковник СБУ Роман Костенко наголосив, що у Москви немає особливих резервів поза полем бою, щоб відбити удар по Курській області. Агресору доведеться або "знімати" підрозділи, що вже воюють, з передової, або залучати резерви, які мали посилити ділянки на Сході або Півдні України. В іншому разі Україну нічого не зупинить піти далі Курська.

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський оцінив загрозу реального застосування Росією "ядерки" у відповідь на "Курськ". Він упевнений, що РФ погрожуватиме Україні "ядерною палицею", але до самого удару справа не дійде.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред