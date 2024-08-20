ЗСУ потужно просунулися вперед: Сирський - про дивовижні результати операції під Курськом

Українські військові звільнили вже майже 1300 квадратних кілометрів у Курській області.

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ЗСУ контролюють 93 населених пункти в Курській області / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗС України, 17 ОТБр

Українські військові потужно просуваються в Курській області й операція не закінчується. Відомо, що ЗСУ звільнили вже 1263 квадратних кілометри. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський по відеозв'язку на Конгресі місцевої та регіональної влади в ефірі національного телемарафону.

Наразі під контролем українських військових перебувають 93 населені пункти. Сирський також уточнив, що бійці ЗСУ просунулися вглиб оборони окупантів від 28 до 35 кілометрів.

"З метою створення зони безпеки і припинення обстрілу з території Російської Федерації цивільних об'єктів у Сумській області, а також для випередження противника, угруповання Сил оборони ведуть наступальну оборону на Курському напрямку", - сказав він. відео дня

Сирський також зазначив, що росіяни ведуть маневрену оборону, намагаючись зупинити Сили оборони, але у них нічого не виходить. РФ намагається наростити угруповання і відводять війська з інших напрямків фронту.

"Подальші дії наших військ на цьому напрямку залежатимуть від розвитку оперативної обстановки", - додав генерал-полковник.

Наступ ЗСУ в Курській області - останні новини

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 19 серпня, оцінюючи успіхи захисників на території країни-агресора, наголосив, що ЗСУ зруйнували ще один міф про Росію операцією в Курській області - так звані червоні лінії Москви. Однак цього наступу не було б, якби Захід був сміливішим щодо дозволів бити вглиб Росії.

Раніше полковник СБУ Роман Костенко наголосив, що у Москви немає особливих резервів поза полем бою, щоб відбити удар по Курській області. Агресору доведеться або "знімати" підрозділи, що вже воюють, з передової, або залучати резерви, які мали посилити ділянки на Сході або Півдні України. В іншому разі Україну нічого не зупинить піти далі Курська.

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський оцінив загрозу реального застосування Росією "ядерки" у відповідь на "Курськ". Він упевнений, що РФ погрожуватиме Україні "ядерною палицею", але до самого удару справа не дійде.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" і поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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