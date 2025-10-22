Незручно вийшло: на конкурсі краси учасниця подумала, що потрапила до фіналу

Міс Панама вискочила вперед, бо подумала, що пройшла у фінал.

https://glavred.net/starnews/neudobno-poluchilos-na-konkurse-krasoty-uchastnica-podumala-chto-popala-v-final-10708571.html Посилання скопійоване

На конкурсі краси стався скандал / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Що подумала дівчина з Панами

Як вирішилася ситуація

У мережі з'явився кумедний момент, коли королева краси вийшла вперед, думаючи, що вийшла у фінал великого конкурсу Miss Grand International crown, але їй сказали поступитися місцем суперниці.

Як пише The Daily Mail, Ісамар Еррера, представниця Панами на конкурсі "Міс Гранд Інтернешнл", вийшла до краю сцени, сяючи від щастя, і, почувши, як її ім'я оголосили, злетіла кулаками.

відео дня

Але вона не почула - жінкою, чиє ім'я було оголошено, виявилася Сесілія Ромеро з Парагваю.

Красуня з Панаси / Фото Instagram/isamar_herrera_

Ведучий заходу замовк на кілька секунд, сказавши всього два слова: "Вітаємо", - і 31-річна Ісамар продовжила свій шлях до інших красунь, які вже вийшли на подіум після відбору для участі у фінальних етапах конкурсу.

Побачивши, як вона позує перед камерами з радісним виразом обличчя, він зруйнував її світ, продовживши: "Ааа, прошу вибачення, я оголосив Міс Гранд Парагвай".

Коли камери зафіксували Ісамар, яка повертається туди, де вона стояла, але дипломатично чекає, поки вона відвернеться, щоб глядачі не бачили її обличчя, він додав, коли потрібна жінка вийшла вперед: "У цьому залі дуже шумно, тут повно шанувальників з усього світу".

Красуня з Панаси / Фото Instagram/isamar_herrera_

Ця помилка викликала шквал підтримки на адресу Ісамар в її Instagram, де в неї понад 21 000 підписників, хоча багато хто зізнався, що не міг зрозуміти, чому вона неправильно почула ім'я, навіть попри шум.

Один із користувачів написав: "Я з Парагваю, і мені дуже шкода, що сталося".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що 79-річна Шер переживає кризу з молодшим на 40 років бойфрендом. Їхні стосунки тривають уже три роки, що не дуже тішить близьке оточення співачки.

Також у ЗМІ 35-річну зірку "Гаррі Поттера", британську акторку й активістку Емму Вотсон, запідозрили в заручинах після її виходу у світ з каблучкою на безіменному пальці.

Вас також може зацікавити:

Міс Гранд Інтернешнл: про конкурс Міс Гранд Інтернешнл - щорічний міжнародний огляд краси, який проводиться щорічно. Конкурс проводять у Таїланді з 2013 року. З 18 жовтня 2025 року титул Міс Гранд Інтернешнл носить Емма Мері Тіглао з Філіппін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред