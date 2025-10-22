Майже 50 дітей опинились під ударом Шахедів: нові деталі атаки на Харків

Головне:
- У Харкові збільшилося число постраждалих
- Внаслідок атаки дронів діти не постраждали
- Руйнування приміщень дитсадка значні
Після удару країни-агресорки Росії по Харкову триває ліквідація наслідків. Про це повідомили в ДСНС України. Рятувальникам вже вдалося локалізувати пожежу у дитячому садочку.
Відомство зазначило, що на момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей, всіх евакуювали в безпечне місце. Відомо про одного загиблого і 6 постраждалих.
Скільки ворожих цілей влучило в будівлю дитячого садочка
Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів, що Росія завдала три удари дронами типу "Шахед" по закладу. Те, що діти перебували в укритті їх врятувало, тож неповнолітні не постраждали.
Дивіться відео про наслідки ворожої атаки на Харків:
"Госпіталізовано четверо людей, з них двоє перебувають у важкому стані, двоє – в середньому. Ще двом постраждалим надали медичну допомогу амбулаторно. Будуть обстежені всі приміщення дитсадка, оскільки руйнування досить значні. Наразі всі служби працюють на місцях: ДСНС, екстрена медична допомога, Національна поліція", - додав він.
Атака на Харків 22 жовтня - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що близько 10:52 22 жовтня у Харкові прогримів вибух. Міський голова Ігор Терехов підтвердив написав, що сталось влучання у Холодногірському районі.
Пізніше стало відомо, що ворог влучив у дитячий садочок. Одна людина загинула внаслідок удару, а ще п'ять отримали поранення. Зараз кількість постраждалих зросла.
Згодом атаку РФ на Харків прокоментував президент Володимир Зеленський. він зазначив, що немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє.
Про персону: Олег Синєгубов
Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.
Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.
