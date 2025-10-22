Майже 50 дітей опинились під ударом Шахедів: нові деталі атаки на Харків

В Харківській ОВА повідомили, в якому стані неповнолітні.

Що відомо про наслідки ворожої атаки дронів на Харків / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Головне:

У Харкові збільшилося число постраждалих

Внаслідок атаки дронів діти не постраждали

Руйнування приміщень дитсадка значні

Після удару країни-агресорки Росії по Харкову триває ліквідація наслідків. Про це повідомили в ДСНС України. Рятувальникам вже вдалося локалізувати пожежу у дитячому садочку.

Відомство зазначило, що на момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей, всіх евакуювали в безпечне місце. Відомо про одного загиблого і 6 постраждалих.

Скільки ворожих цілей влучило в будівлю дитячого садочка

Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів, що Росія завдала три удари дронами типу "Шахед" по закладу. Те, що діти перебували в укритті їх врятувало, тож неповнолітні не постраждали.

Дивіться відео про наслідки ворожої атаки на Харків:

"Госпіталізовано четверо людей, з них двоє перебувають у важкому стані, двоє – в середньому. Ще двом постраждалим надали медичну допомогу амбулаторно. Будуть обстежені всі приміщення дитсадка, оскільки руйнування досить значні. Наразі всі служби працюють на місцях: ДСНС, екстрена медична допомога, Національна поліція", - додав він.

Атака на Харків 22 жовтня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що близько 10:52 22 жовтня у Харкові прогримів вибух. Міський голова Ігор Терехов підтвердив написав, що сталось влучання у Холодногірському районі.

Пізніше стало відомо, що ворог влучив у дитячий садочок. Одна людина загинула внаслідок удару, а ще п'ять отримали поранення. Зараз кількість постраждалих зросла.

Згодом атаку РФ на Харків прокоментував президент Володимир Зеленський. він зазначив, що немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє.

Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

