"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

Ірина Хоменко поки не знає, у якому стані її житло.

Ірина Хоменко звернулася до шанувальників / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Хоменко

Коротко:

Ірина Хоменко показала свій зруйнований будинок

Що ведуча порадила українцям

Українська популярна ведуча Ірина Хоменко повідомила про те, що в її будинок у Києві влучив російський дрон.

На своїй сторінці в Instagram Ірина поділилася, що двоє її сусідів загинули.

"Дійсно, у мій будинок влучив дрон і, на жаль, двоє моїх сусідів загинули - згоріли живцем. Це були люди похилого віку", - сказала Хоменко.

Вона не знає, що саме з її житлом, адже наразі не дозволяють заходити всередину будівлі.

"Не знаю, що з моєю квартирою. Ще не дозволяють заходити, бо не знайшли всі частини цього дрона", - додала ведуча.

Також знаменитість звернулася до українців і закликала не нехтувати правилами безпеки.

"Я ще раз закликаю всіх - реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в безпечних місцях, тримайте вдома вогнегасник, нехай завжди буде "тривожна валізка" поруч", - зазначила Ірина.

Дивіться відео, як постраждав будинок Ірини Хоменко:

Ірина Хоменко показала наслідки удару / фото: скрін t.me/stars_ua_gl

Атака на Україну 22 жовтня 2025 року

Країна-терорист РФ завдала масованої атаки по містах України ракетами та ударними дронами. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що цієї ночі українські бійці знешкодили 349 із 433 російських повітряних цілей. Також близько 10:52 у Харкові прогримів вибух. Ігор Терехов написав, що сталося влучання в Холодногірському районі, пізніше стало відомо, що окупанти влучили в дитячий садок.

