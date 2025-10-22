"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

Коротко:
- Ірина Хоменко показала свій зруйнований будинок
- Що ведуча порадила українцям
Українська популярна ведуча Ірина Хоменко повідомила про те, що в її будинок у Києві влучив російський дрон.
На своїй сторінці в Instagram Ірина поділилася, що двоє її сусідів загинули.
"Дійсно, у мій будинок влучив дрон і, на жаль, двоє моїх сусідів загинули - згоріли живцем. Це були люди похилого віку", - сказала Хоменко.
Вона не знає, що саме з її житлом, адже наразі не дозволяють заходити всередину будівлі.
"Не знаю, що з моєю квартирою. Ще не дозволяють заходити, бо не знайшли всі частини цього дрона", - додала ведуча.
Також знаменитість звернулася до українців і закликала не нехтувати правилами безпеки.
"Я ще раз закликаю всіх - реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в безпечних місцях, тримайте вдома вогнегасник, нехай завжди буде "тривожна валізка" поруч", - зазначила Ірина.
Дивіться відео, як постраждав будинок Ірини Хоменко:
Атака на Україну 22 жовтня 2025 року
Країна-терорист РФ завдала масованої атаки по містах України ракетами та ударними дронами. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що цієї ночі українські бійці знешкодили 349 із 433 російських повітряних цілей. Також близько 10:52 у Харкові прогримів вибух. Ігор Терехов написав, що сталося влучання в Холодногірському районі, пізніше стало відомо, що окупанти влучили в дитячий садок.
