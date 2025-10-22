Рус
Росія постраждала від ударів: дрони атакували цілі в глибокому тилу ворога

Анна Косик
22 жовтня 2025, 10:04
Мешканці віддалених регіонів Росії повідомили про потужні вибухи.
Атака на РФ
Що відомо про наслідки нічної атаки на Росію

Головне:

  • Росію атакували безпілотники
  • У Мордовії під ударом опинився важливий завод
  • У Дегестані повідомляють про атаку на НПЗ

У ніч на 22 жовтня в деяких регіонах країни-агресорки Росії було дуже гучно. А все тому, що дрони атакували стратегічно важливі об'єкти РФ. Про це повідомили російські ЗМІ.

Спершу стало відомо про закриття аеропортів Калуги, Краснодара, Пскова, Ярославля, Ленінградської області та Пензи. Згодом тимчасові обмеження ввели в аеропортах Владикавказу, Грозного та Махачкали.

Атака на Мордовію

Близько 04:00 21 жовтня мешканці міста Саранськ повідомили про гучні вибухи. Атака була настільки потужною, що навіть місцева влада не могла повністю приховати її наслідки.

Голова регіону Артем Здунов заявив, що вночі було здійснено масовану атаку ворожих безпілотників на територію Мордовії. В результаті одне з підприємств зазнало пошкоджень.

Згодом ЗМІ з'ясували, що мова йде про Саранський механічний завод, який виробляє вибухові речовини. Це підприємство входить до держкорпорації "Ростех", займається виробництвом обладнання та деталей для різних галузей промисловості, насамперед - для машинобудування та, частково, оборонного сектора. Згідно з відкритими даними, підприємство випускає механічні вузли, комплектуючі та запасні частини, включаючи вироби для транспортної та спеціальної техніки.

Атака на Дегестан

Під ранок невідомі безпілотники атакували і столицю Дегестану, місто Махачкалу. Глава республіки Сергій Меліков підтвердив, що метою атаки стало одне з підприємств. У Мережі припускають, що мова йде про місцевий НПЗ.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу

Дивіться відео атаки на Махачкалу:

У Міноборони РФ також зазначили, що цієї ночі над країною-агресоркою та тимчасово окупованим Кримом нібито збили 33 українські дрони. При цьому вороже відомство чомусь не згадало у звіті ні Мордовію, ні Дегестан.

Як удари по НПЗ впливають на РФ - думка аналітиків

Главред писав, що аналітики The New York Times зазначають, що кампанія безпілотників не є вирішальним ударом по Росії, але вона б'є по звичайних росіянах та навіть по таких, як кремлівський диктатор Путін.

Лише станом на вересень 2025 року Україна вивела з ладу або пошкодила обладнання НПЗ, здатне переробляти 1,5 млн барелів сирої нафти на добу, а це приблизно 20% потужностей Росії з переробки.

Росія постраждала від ударів: дрони атакували цілі в глибокому тилу ворога
НПЗ в Росії

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські захисники нещодавно потужно вдарили по військових цілях та інших важливих об'єктах в РФ. Це значно послабило наступальний та воєнно-економічний потенціал росіян.

Напередодні, 19 жовтня, Сили оборони України провели низку успішних атак по стратегічним цілям на території Росії. Були уражені Новокуйбишевський НПЗ, Оренбурзький газопереробний завод, база паливно-мастильних матеріалів в Бердянську.

На початку жовтня також стало відомо, що у російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. Одразу після цього місто занурилося в блекаут, а місцеві почали скаржитися на проблеми зі світлом.

Про джерело: Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

"Є поранені діти": Росія вдарила по дитячому садку в Харкові

"Є поранені діти": Росія вдарила по дитячому садку в Харкові

11:16Україна
Під удар потрапили 10 регіонів, зруйновано будинки, загинули діти: нові подробиці атаки РФ

Під удар потрапили 10 регіонів, зруйновано будинки, загинули діти: нові подробиці атаки РФ

10:52Війна
"Врятуватися було неможливо": внаслідок удару по Києву загинуло подружжя

"Врятуватися було неможливо": внаслідок удару по Києву загинуло подружжя

10:51Україна
22:41

