Україна закупить цілу армаду новітніх винищувачів Gripen: подробиці великої угоди

Руслана Заклінська
22 жовтня 2025, 16:36оновлено 22 жовтня, 17:33
Президент України і прем'єр Швеції підписали угоду про поставки винищувачів Gripen.
Україна закупить винищувачі Gripen / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

  • Україна планує закупити від 100 до 150 винищувачів Gripen у Швеції
  • Зеленський та прем’єр Швеції Крістерссон підписали угоду
  • Процес поставок Україні літаків займе 10-15 років

Україна закупить у Швеції від 100 до 150 новітніх багатоцільових винищувачів Gripen. Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо постачання цих літаків. Про це стало відомо із спільної пресконференції, яка пройшла 23 жовтня у Стокгольмі.

"Ця угода не спрямована на якісь поставки конкретно в цей момент. Близько 120-150 винищувачів Gripen серії E, яка зараз починає вироблятися... Це початок тривалої подорожі на 10-15 років", - заявив Крістерссон.

За його словами, Швеція від сьогодні зобов’язується розглядати всі можливості, щоб надати Україні значну кількість літаків Gripen у майбутньому. Наразі Швеція може продати трохи більше десяти винищувачів Gripen C/D.

Крістерссон підкреслива, що шведські Gripen "дозволять побудувати дуже серйозні повітряні сили в Україні, які стануть частиною великої родини систем винищувачів".

Заява Зеленського про Gripen

Президент України заявив, що Gripen - це чудові літаки для виконання великого спектру завдань. Також Зеленський зазначив, що використання цих винищувачів має початися вже в 2026 році.

"Ми відкриваємо нову і дуже змістовну сторінку у відносинах. України та Швеції. Сьогодні є перший документ, який відкриває шлях для отримання Україною дуже серйозного флоту бойових літаків Gripen. І це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань. Кожен бачить, від яких загроз це допомагає. Ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати нам не менше 100 таких літаків", - сказав президент.

Наразі з графіку щодо постачання шведських літаків Gripen немає. Проте, як зазначив Зеленський, Україна знає, на що може розраховувати.

"Я не певен, що у нас є певний графік щодо "Гріпенів" станом на зараз, але ми розуміємо, на що ми можемо розраховувати. Я зараз не ділитимуся деталями наших оцінок, але наші команди щодо цього попрацюють", - заявив президент.

Винищувачі Gripen / Інфографіка: Главред

Глава держави додав, що Україна вже готує своїх пілотів на винищувачах Gripen. Наступний рік, за словами Зеленського, має стати початком практичного використання винищувачів Gripen українськими Повітряними силами.

Президент заявив, що тепер сторони мають доповнити рамкову домовленість щодо Gripen повним змістом.

Що відомо про літаки Gripen - думка експерта

Авіаційний експерт і член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долінце зазначив, що для України існує альтернатива постачанню американських F-16 - винищувачі з європейських країн. Насамперед йдеться про літаки Mirage, які Франція поступово знімає з експлуатації.

Окрім Франції, потенційним джерелом бойових літаків може стати і Велика Британія. Її Eurofighter Typhoon мають у деяких версіях радари потужніші, ніж на F-16, а їхня бойова дальність сягає близько 1400 км, тоді як у F-16 - лише близько 550 км.

"В Європі ще є шведські винищувачі Gripen, а саме JAS 39 Gripen, які так само за своїми характеристиками відповідають рівню сучасних модифікацій F-16, навіть більш просунутих, ніж були надані Україні. Однак на сьогодні літаків Gripen виготовлена невелика кількість. Щоб Україні отримати додаткові такі літаки, то мова йтиме про їх виробництво, на що може знадобитися декілька років. Тобто по Gripen не буде швидкий процес", - сказав авіаексперт в ефірі Еспресо.

Літаки для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський 22 жовтня зустрівся у Швеції з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном на заводі оборонної компанії Saab у Лінчепінгу. Сторони обговорили велику оборонну експортну угоду.

Також раніше генерал Іван Гаврилюк підтвердив, що Україна очікує на постачання широкої номенклатури винищувачів, включно з американськими F-16, французькими Mirage та шведськими Gripen.

Крім цього, міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що Україна почне отримувати винищувачі F-16 від Бельгії вже цього та наступного року, але точні дати поки не називають. Поставки F-16 залежать від того, як швидко Бельгія отримає нові винищувачі F-35, які мають замінити їх у власних Повітряних силах.

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

