'Діти перелякались': нардепка повідомила про влучання в її будинок під час атаки РФ

Чиновниця під час атаки ховалася з дітьми у ванній.

Нардепка розповіла, як її діти пережили нічну атаку РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/olga.stefanishina?locale=uk_UA

Що повідомила нардепка:

Уламок дрона РФ влучив у будинок Стефанишиної

Діти депутатки перелякалися через атаку

Постраждалих внаслідок влучання немає

У ніч на 22 жовтня країна-агресорка Росія масовано атакувала Київ. Внаслідок атаки постраждала не одна будівля, серед яких і дім української нардепки Ольги Стефанишиної.

Про це депутатка повідомила на своїй сторінці у Facebook. Чиновниця розповіла, що перебувала під час атаки вдома не сама, а з дітьми. Вони ховалися у ванній, коли гриміли гучні вибухи.

Що відомо про наслідки влучання в будинок Стефанишиної

Як зазначила депутатка, уламок дрона типу "Шахед" влучив у її дім на Русанівці. На щастя, влучання було у нежитлову частину будинку, тому ніхто не постраждав.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"Діти перелякалися, але не сильно", - розповіла Стефанишина.

Нардепка також додала, що вода та світло в її будинку поки є, тож допомога їй наразі не потрібна.

Наслідки удару по будинку Стефанишиної / фото: facebook.com/olga.stefanishina?locale=uk_UA

Що відомо про наслідки ворожої атаки на Київщину

Як писав Главред, голова Київської ОВА Микола Калашник повідомляв, що внаслідок російської атаки на Київську область у ніч на 22 жовтня загинула молода жінка та двоє дітей - 12 років і шести місяців.

Трагедія сталася в селі Погреби Броварського району. Тіла загиблих виявлено на місці пожежі приватного будинку. Крім того, на Київщині постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку в Броварах.

Атака на Київ 22 жовтня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 22 жовтня російські окупанти атакували Київ. У столиці було чути вибухи. Спостерігалися перебої зі світлом, спалахнули пожежі.

Згодом стало відомо, що один із ворожих Шахедів влучив у багатоповерхівку столиці, вибух пролунав на рівні шостого поверху, після чого розпочалася масштабна пожежа.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки на Київ та інші регіони України відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей, на жаль, загинули.

Про персону: Ольга Стефанишина Ольга Стефанишина - українська громадська та політична діячка, експертка в сфері захисту прав пацієнтів, антикорупційна активістка. Народна депутат Верховної Ради України IX скликання від партії "Голос", пише Вікіпедія.

