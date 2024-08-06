Це вже не РДК: новий прорив кордону РФ одразу в двох областях

Після масштабної атаки на Курську область, влада РФ повідомила про "спроби прориву ЗСУ" одразу на кількох напрямках. "Неспокійно" стало й на Бєлгородщині.

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У Курській та Бєлгородській областях заявили про захід ЗСУ/ Коллаж: Главред, Фото: Скриншоты t.me/russvolcorps

Перед тим, як окупанти почали жалітися на перші танки на своїй території, В. о. губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив про сильний обстріл прикордонного міста Суджа, що знаходиться неподалік Сумської області.

На своїй сторінці у Telegram-каналі агресор написав про нібито п'ятьох поранених та кілька житлових будинків, які "сильно пошкоджені". До того ж весь громадський транспорт в самому Курську через ракетну небезпеку перестав працювати.

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Міноборони РФ передбачувано відзвітувало про успішне "збиття" 13 безпілотників над територією Курської області та 9 - над Бєлгородською. Однак на цей раз росіяни версіям влади не повірили, адже місцевими телеграм-каналами почали ширитися світлини та відео руйнувань.

З кожною годиною ситуація ставала все менш "спокійною". Російські воєнкори взялися масово нити про "прорив ЗСУ" кордону з Росією в районі Курської області. Атака, за даними пропагандистських ресурсів, відбулася "на кількох ділянках держкордону", а саме Миколаєво-Дар'їно - Дар'їно та АПП "Суджа" - Гоголівка.

Окупанти не раз скаржились на дії РДК та ЛСР на території РФ, однак на цей раз у Telegram-каналі РДК, а також "Легіону "Свобода Росії" немає заяв про операції в Курській та Бєлгородській областях.

На цих територіях іноді спалахують прикордонні бої, однак зазвичай вони відбуваються за участі добровольчих загонів, які складаються з росіян та воюють на боці ЗСУ.

Тепер же російський Telegram-канал Mash нафантазував "українську ДРГ", яка нібито "у складі близько 100 осіб на важкій техніці приблизно о 9-й ранку спробувала зайти на територію РФ" у Суджанському районі.

На думку росіян, ідеться про 22 механізовану бригаду, підрозділи Тероборони та БПЛА. Агресори панікують в соцмережах, розповідаючи про "чотири українських танки", які начебто ведуть бій, а також "артилерійські дуелі".

Версії російських воєнкорів та офіційних представників влади РФ розбігаються. В. о. губернатора Курської області Олексій Смирнов стверджує, що "здійснити прорив українським військам" не дають російські прикордонники. А от пропагандистські блогери пишуть у соцмережах, що "ЗСУ прямують у бік Гончарівки Суджанського району".

Смирнов закликав росіян "не піддаватися на дії провокаторів".

"Сьогодні із Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області. Бійці Прикордонної служби ФСБ Росії та Збройних Сил РФ не допустили прорив кордону", - пише Смирнов.

Водночас з боку офіційних представників України не надходило жодних підтверджень тому, що бої точаться в прикордонні Курської області. У звіті Генштабу ЗСУ згадують про регулярні удари ЗС РФ по Сумській області, але немає заяв про прорив.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, російські воєнкори брешуть про контрольованість ситуації в Курській області.

"Росія не контролює кордон", - написав він у своєму Telegram-каналі.

У Telegram-каналі бійця ЗСУ "Бахмутський демон" своєю чергою вказано, що дійсно є прорив кордону Силами оборони в Курській області.

А от джерело NV в українській воєнній розвідці повідомило, що у цих діях точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ.

В ефірі Radio NV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко назвав "прорив" у Курській області - абсолютно закономірними діями для того, щоб витісняти ворога з певних позицій.

"Я думаю, українські сили активізувалися для того, щоб зняти ризики цього, щоб завдати превентивні удари і не боротися з ворогом уже тут, на нашій території, а витіснити їх з певних позицій в районі Суджи і не тільки; послабити там контингент російських військ, щоб вони не становили загрози для наших сил, для наших людей, оскільки ці війська якраз заходять із диверсійними діями на територію Сумської області і обстрілюють нашу територію",-підсумував експерт.

Керівник Центру військово-правових досліджень Мусієнко висловив думку, що глобально ці дії можуть бути спрямовані на те, щоб Росія відтягнула частину своїх сил з інших напрямків.

"Треба розуміти, що ми, з одного боку, знімаємо будь-які загрози для Сумщини, тому що вони зберігалися весь цей час, починаючи від травня. З іншого боку, українські сили, думаю, будуть прагнути відтягти увагу ворога від інших напрямків, відволікти їх. Якщо вони нам пробували створювати так звані санітарні зони на Харківщині, відтягуючи наші війська, то чому ми не можемо цього зробити?", - заявив Мусієнко.

Вибухи в РФ та Україні - останні новини

Як відомо, сьогодні, 6 серпня дві області РФ атакували дрони. Прогриміли сильні вибухи в кількох містах, працювали сили і засоби ППО через атаку безпілотників.

Водночас Росія, своєю чергою, влучила в поліклініку у центрі Харкова. Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявив, що внаслідок удару пошкоджені також автомобілі та інша цивільна інфраструктура.

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