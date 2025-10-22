Україну накриють дощі та похолодання: де різко зіпсується погода

Діденко попереджає, що різка зміна погоди може вплинути на самопочуття.

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 23 жовтня

У які регіони "завітає" тепло

У четвер, 23 жовтня, в Україні буде тепло. Температура повітря становитиме +11...+16 градусів, а в Криму розігріє аж до +18 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, лише на північному сході буде прохолодніше. Там варто очікувати +7...+9 градусів.

Діденко додала, що опади 23 жовтня малоймовірні.

Хіба що вночі та вранці на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині місцями можливий невеликий дощ.

"Вітер південно-східний посилиться до 10-14 метрів за секунду на заході, півночі та в центрі України", - написала синоптикиня.

Погода у Києві 23 жовтня

За прогнозом Діденко, у Києві 23 жовтня вночі та вранці можливий місцями незначний дощ. Вдень опадів не прогнозується.

Стовпчики термометрів у столиці показуватимуть до +14 градусів.

Коли в Україну прийде похолодання та дощі

Синоптикиня попередила, що 24-25 жовтня Україною пройдуть дощі, пов'язані із циклоном над Північним морем та його атмосферними фронтами.

"Зміна погоди, коливання атмосферного тиску, хмарність та холод у помешканнях можуть вплинути на стан здоров'я чи настрій", - зазначила Діденко.

Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.

Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.

Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.

