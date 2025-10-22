Україну накриють дощі та похолодання: де різко зіпсується погода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 23 жовтня
- У які регіони "завітає" тепло
У четвер, 23 жовтня, в Україні буде тепло. Температура повітря становитиме +11...+16 градусів, а в Криму розігріє аж до +18 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, лише на північному сході буде прохолодніше. Там варто очікувати +7...+9 градусів.
Діденко додала, що опади 23 жовтня малоймовірні.
Хіба що вночі та вранці на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині місцями можливий невеликий дощ.
"Вітер південно-східний посилиться до 10-14 метрів за секунду на заході, півночі та в центрі України", - написала синоптикиня.
Погода у Києві 23 жовтня
За прогнозом Діденко, у Києві 23 жовтня вночі та вранці можливий місцями незначний дощ. Вдень опадів не прогнозується.
Стовпчики термометрів у столиці показуватимуть до +14 градусів.
Коли в Україну прийде похолодання та дощі
Синоптикиня попередила, що 24-25 жовтня Україною пройдуть дощі, пов'язані із циклоном над Північним морем та його атмосферними фронтами.
"Зміна погоди, коливання атмосферного тиску, хмарність та холод у помешканнях можуть вплинути на стан здоров'я чи настрій", - зазначила Діденко.
Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.
Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.
Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
