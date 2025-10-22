В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

22 жовтня в низці областей України запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії замість аварійних, повідомили в "Укренерго".

Графік відключень світла - скільки не буде світла і в яких областях / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В частині областей України введено графіки погодинних вікдлючень

Світло будуть виключати протягом дня

В Україні в ряді областей почали діяти графіки погодинних відключень електроенергії після масованої атки РФ по території України в ніч на 22 жовтня. Про це інформує Укренерго.

Зазначається, що для відновлення електропостачання споживачам, які тривалий час залишалися без світла, у деяких регіонах замість аварійних відключень запроваджують графіки погодинних вимкнень електроенергії.

"У частині областей – продовжують діяти зумовлені наслідками російської атаки аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.

Станом на 15:40 "Укренерго" повідомило, що для відновлення електропостачання споживачам, які тривалий час залишалися без світла, з 16:00 в усіх регіонах, де раніше діяли аварійні відключення, буде запроваджено графіки погодинних відключень (ГПВ).

"Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно. Також з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - йдеться у повідомленні.

Графіки погодинних відключень Житомирська область

АТ "Житомиробленерго" повідомило про оновлення інформації щодо відключень у Житомирі та області — з 22 жовтня діятимуть графіки погодинних вимкнень через гострий дефіцит потужності, спричинений російськими обстрілами. За розпорядженням диспетчерського центру НЕК "Укренерго" такі графіки вже введено на території Житомирщини.

Оновлений розклад відключень опублікований на офіційному сайті "Житомиробленерго".

Графіки погодинних відключень Житомир / Фото: Житомиробленерго

"Протягом доби обсяги застосування обмежень можуть змінювати", — написала пресслужба.

Дізнатись свою чергу відключень в Житомирській області можна за посиланням.

Графік погодинних відключень Сумська область

Пресслужба "Сумиобленерго" повідомила, що 22 жовтня з 16:30 в області почнуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ) згідно з оприлюдненою таблицею.

До цього часу застосовуються графіки аварійних відключень, але після переходу на погодинні вони будуть скасовані.

Графіки відключень світла Сумська область / Фото: Сумиобленерго

На схемі позначено:

жовті віконця — наявність електропостачання,

темні — його відсутність.

Також передбачено додаткові 30 хвилин на початку та в кінці кожного відключення для проведення технічних перемикань.

Графіки відключень світла Дніпропетровська область

Компанія ДТЕК повідомила, що 22 жовтня на Дніпропетровщині запроваджено графіки відключень електроенергії.

За вказівкою "Укренерго", регіон переходить від екстрених відключень до планових стабілізаційних.

Графік відключення світла Дніпропетровська область / Фото: ДТЕК

Графік відключення світла Дніпропетровська область / Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла Черкаська область

"Черкасиобленерго" повідомило, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" 22 жовтня з 13:30 до 15:30 в Черкаській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ).

Графіки аварійних відключень скасовано.

Часи відключень за чергами:

1.І — з 13:30 до 15:30

1.ІІ — з 13:30 до 15:30

Також, згодом, за розпорядженням НЕК "Укренерго", з 15:30 22 жовтня у Черкаській області запроваджено дві черги графіків погодинних відключень (ГПВ).

Часові проміжки відключення електропостачання за підчергами такі:

2.1 — 15:30–17:30

2.2 — 15:30–17:30

3.1 — 15:30–17:30

3.2 — 15:30–17:30

З 17:30 графіки відключення на Черкащині застосували для шести черг, повідомили в обленерго.

Години відсутності електропостачання:

1.1 19:30 - 21:30

1.2 19:30 - 21:30

2.1 21:30 - 23:30

2.2 21:30 - 23:30

3.1 21:30 - 23:30

3.2 21:30 - 23:30

4.1 17:30 - 19:30, 23:30 - 24:00

4.2 17:30 - 19:30, 23:30 - 24:00

5.1 17:30 - 19:30, 23:30 - 24:00

5.2 17:30 - 19:30, 23:30 - 24:00

6.1 19:30 - 21:30

6.2 19:30 - 21:30

Перелік адрес, які потрапляють під графік погодинних відключень, можна переглянути за вказаним посиланням.

Графіки відключень світла Кіровоградська область

Як повідомили у "Кіровоградобленерго", за розпорядженням НЕК "Укренерго" з 13:00 22 жовтня 2025 року в Кропивницькому та Олександрійському районах Кіровоградської області замість графіка аварійних відключень впроваджується графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 13-15, 19-21

Черга 1.2: 13-15, 19-21

Черга 2.1: 13-15, 19-21

Черга 2.2: 13-15, 19-21

Черга 3.1: 15-17, 21-23

Черга 3.2: 15-17, 21-23

Черга 4.1: 15-17, 21-23

Черга 4.2: 15-17, 21-23

Черга 5.1: 17-19, 23-24

Черга 5.2: 17-19, 23-24

Черга 6.1: 17-19, 23-24

Черга 6.2: 17-19, 23-24

Графіки відключення світла Кропивницький / Фото: Кіровоградобленерго

Графіки відключень світла Харківська область

Як повідомили у Харківобленерго, за розпорядженням НЕК "Укренерго" 22 жовтня в області запроваджено графіки погодинних відключень (ГПВ).Наразі для Харківщини діють 2,5 черги відключень.

Дізнатись свою групу відключень світла можна за посиланням.

Графік відключень світла Харківська область / Фото: Харківобленерго

Графіки відключень світла Київська область

ДТЕК також оприлюднив графіки відключень електроенергії на 22 жовтня. За розпорядженням НЕК "Укренерго", у Київській області перехід здійснено з екстрених до стабілізаційних відключень.

Графік відключення світла Київська область / Фото: ДТЕК

Графік відключення світла Київська область / Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла Київ 22 жовтня

Також в ДТЕК опублікували графіки відключень в Києві на 22 жовтня.

Графіки відключення світла в Києві / Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Києві / Фото: ДТЕК

Коли можуть скасувати відключення світла - думка експерта

Як писав Главред, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, що головна проблема полягає в розбалансуванні енергосистеми після ракетних обстрілів. Зараз вона нестабільна, і фахівці намагаються вибудувати нові ланцюги постачання від виробника електроенергії, наприклад, АЕС, через підстанції "Укренерго" до споживача.

Така ж ситуація і з іншими видами генерації — ГЕС, ТЕС, ТЕЦ тощо.

За словами експерта, саме це змушує обмежувати споживачів, а додатковою проблемою є нестабільна робота АЕС, які нині майже не піддаються ефективному маневруванню.

"Будемо сподіватися, що ситуація стабілізується. От, наприклад, була заява голови "Укренерго" Зайченка, який дав прогноз про тиждень", - резюмував він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні 22 жовтня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна знову змушена вдатися до аварійних відключень електроенергії та впровадження графіків. Водночас у деяких містах і регіонах ситуація може суттєво погіршитися. Про це заявив експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв, зауваживши, що мешканці Києва можуть залишатися без світла протягом кількох днів.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук також спрогнозував, якою може бути ситуація з електропостачанням узимку, якщо російські атаки триватимуть.

Нагадаємо, вночі 22 жовтня російські окупанти здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок цього в більшості областей країни запроваджено аварійні відключення, повідомили в "Укренерго".

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

