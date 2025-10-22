Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

Юрій Берендій
22 жовтня 2025, 15:08оновлено 22 жовтня, 16:45
876
22 жовтня в низці областей України запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії замість аварійних, повідомили в "Укренерго".
В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії
Графік відключень світла - скільки не буде світла і в яких областях / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • В частині областей України введено графіки погодинних вікдлючень
  • Світло будуть виключати протягом дня

В Україні в ряді областей почали діяти графіки погодинних відключень електроенергії після масованої атки РФ по території України в ніч на 22 жовтня. Про це інформує Укренерго.

Зазначається, що для відновлення електропостачання споживачам, які тривалий час залишалися без світла, у деяких регіонах замість аварійних відключень запроваджують графіки погодинних вимкнень електроенергії.

відео дня

"У частині областей – продовжують діяти зумовлені наслідками російської атаки аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.

Станом на 15:40 "Укренерго" повідомило, що для відновлення електропостачання споживачам, які тривалий час залишалися без світла, з 16:00 в усіх регіонах, де раніше діяли аварійні відключення, буде запроваджено графіки погодинних відключень (ГПВ).

"Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно. Також з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - йдеться у повідомленні.

Графіки погодинних відключень Житомирська область

АТ "Житомиробленерго" повідомило про оновлення інформації щодо відключень у Житомирі та області — з 22 жовтня діятимуть графіки погодинних вимкнень через гострий дефіцит потужності, спричинений російськими обстрілами. За розпорядженням диспетчерського центру НЕК "Укренерго" такі графіки вже введено на території Житомирщини.

Оновлений розклад відключень опублікований на офіційному сайті "Житомиробленерго".

Графіки погодинних вікдлючень Житомир
Графіки погодинних відключень Житомир / Фото: Житомиробленерго

"Протягом доби обсяги застосування обмежень можуть змінювати", — написала пресслужба.

Дізнатись свою чергу відключень в Житомирській області можна за посиланням.

Графік погодинних відключень Сумська область

Пресслужба "Сумиобленерго" повідомила, що 22 жовтня з 16:30 в області почнуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ) згідно з оприлюдненою таблицею.

До цього часу застосовуються графіки аварійних відключень, але після переходу на погодинні вони будуть скасовані.

Графіки відкоючень світла Сумська область
Графіки відключень світла Сумська область / Фото: Сумиобленерго

На схемі позначено:

  • жовті віконця — наявність електропостачання,
  • темні — його відсутність.

Також передбачено додаткові 30 хвилин на початку та в кінці кожного відключення для проведення технічних перемикань.

Графіки відключень світла Дніпропетровська область

Компанія ДТЕК повідомила, що 22 жовтня на Дніпропетровщині запроваджено графіки відключень електроенергії.

За вказівкою "Укренерго", регіон переходить від екстрених відключень до планових стабілізаційних.

Графік відключення світла Дніпропетровська область
Графік відключення світла Дніпропетровська область / Фото: ДТЕК
Графік відключення світла Дніпропетровська область
Графік відключення світла Дніпропетровська область / Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла Черкаська область

"Черкасиобленерго" повідомило, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" 22 жовтня з 13:30 до 15:30 в Черкаській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ).

Графіки аварійних відключень скасовано.

Часи відключень за чергами:

  • 1.І — з 13:30 до 15:30
  • 1.ІІ — з 13:30 до 15:30

Також, згодом, за розпорядженням НЕК "Укренерго", з 15:30 22 жовтня у Черкаській області запроваджено дві черги графіків погодинних відключень (ГПВ).

Часові проміжки відключення електропостачання за підчергами такі:

  • 2.1 — 15:30–17:30
  • 2.2 — 15:30–17:30
  • 3.1 — 15:30–17:30
  • 3.2 — 15:30–17:30

З 17:30 графіки відключення на Черкащині застосували для шести черг, повідомили в обленерго.

Години відсутності електропостачання:

  • 1.1 19:30 - 21:30
  • 1.2 19:30 - 21:30
  • 2.1 21:30 - 23:30
  • 2.2 21:30 - 23:30
  • 3.1 21:30 - 23:30
  • 3.2 21:30 - 23:30
  • 4.1 17:30 - 19:30, 23:30 - 24:00
  • 4.2 17:30 - 19:30, 23:30 - 24:00
  • 5.1 17:30 - 19:30, 23:30 - 24:00
  • 5.2 17:30 - 19:30, 23:30 - 24:00
  • 6.1 19:30 - 21:30
  • 6.2 19:30 - 21:30

Перелік адрес, які потрапляють під графік погодинних відключень, можна переглянути за вказаним посиланням.

Графіки відключень світла Кіровоградська область

Як повідомили у "Кіровоградобленерго", за розпорядженням НЕК "Укренерго" з 13:00 22 жовтня 2025 року в Кропивницькому та Олександрійському районах Кіровоградської області замість графіка аварійних відключень впроваджується графік погодинних відключень (ГПВ):

  • Черга 1.1: 13-15, 19-21
  • Черга 1.2: 13-15, 19-21
  • Черга 2.1: 13-15, 19-21
  • Черга 2.2: 13-15, 19-21
  • Черга 3.1: 15-17, 21-23
  • Черга 3.2: 15-17, 21-23
  • Черга 4.1: 15-17, 21-23
  • Черга 4.2: 15-17, 21-23
  • Черга 5.1: 17-19, 23-24
  • Черга 5.2: 17-19, 23-24
  • Черга 6.1: 17-19, 23-24
  • Черга 6.2: 17-19, 23-24
Графіки відключення світла Кропивницький
Графіки відключення світла Кропивницький / Фото: Кіровоградобленерго

Графіки відключень світла Харківська область

Як повідомили у Харківобленерго, за розпорядженням НЕК "Укренерго" 22 жовтня в області запроваджено графіки погодинних відключень (ГПВ).Наразі для Харківщини діють 2,5 черги відключень.

Дізнатись свою групу відключень світла можна за посиланням.

Графік відключень світла Харківська область
Графік відключень світла Харківська область / Фото: Харківобленерго

Графіки відключень світла Київська область

ДТЕК також оприлюднив графіки відключень електроенергії на 22 жовтня. За розпорядженням НЕК "Укренерго", у Київській області перехід здійснено з екстрених до стабілізаційних відключень.

Графік відключення світла Київська область
Графік відключення світла Київська область / Фото: ДТЕК
Графік відключення світла Київська область
Графік відключення світла Київська область / Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла Київ 22 жовтня

Також в ДТЕК опублікували графіки відключень в Києві на 22 жовтня.

Графіки відключення світла в Києві
Графіки відключення світла в Києві / Фото: ДТЕК
В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії
Графіки відключення світла в Києві / Фото: ДТЕК

Коли можуть скасувати відключення світла - думка експерта

Як писав Главред, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, що головна проблема полягає в розбалансуванні енергосистеми після ракетних обстрілів. Зараз вона нестабільна, і фахівці намагаються вибудувати нові ланцюги постачання від виробника електроенергії, наприклад, АЕС, через підстанції "Укренерго" до споживача.

Така ж ситуація і з іншими видами генерації — ГЕС, ТЕС, ТЕЦ тощо.

За словами експерта, саме це змушує обмежувати споживачів, а додатковою проблемою є нестабільна робота АЕС, які нині майже не піддаються ефективному маневруванню.

"Будемо сподіватися, що ситуація стабілізується. От, наприклад, була заява голови "Укренерго" Зайченка, який дав прогноз про тиждень", - резюмував він.

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні 22 жовтня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна знову змушена вдатися до аварійних відключень електроенергії та впровадження графіків. Водночас у деяких містах і регіонах ситуація може суттєво погіршитися. Про це заявив експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв, зауваживши, що мешканці Києва можуть залишатися без світла протягом кількох днів.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук також спрогнозував, якою може бути ситуація з електропостачанням узимку, якщо російські атаки триватимуть.

Нагадаємо, вночі 22 жовтня російські окупанти здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок цього в більшості областей країни запроваджено аварійні відключення, повідомили в "Укренерго".

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні відключення новини України відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

16:42Економіка
Україна закупить до 150 новітніх винищувачів Gripen: підписано важливу угоду

Україна закупить до 150 новітніх винищувачів Gripen: підписано важливу угоду

16:36Війна
Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону США

Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону США

16:19Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Мобілізація з 18 до 24 років - в Україні запрацювали важливі зміни

Мобілізація з 18 до 24 років - в Україні запрацювали важливі зміни

У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю

У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Останні новини

16:42

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

16:39

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

16:37

Зникає з тарілки миттєво: гора смачного печива з яблук

16:36

Україна закупить до 150 новітніх винищувачів Gripen: підписано важливу угоду

16:26

Як сказати "достаток" українською": правильну відповідь мало хто знаєВідео

Юрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальністьЮрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальність
16:19

Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону СШАВідео

16:16

150 тонн картоплі зникли: дивний пост у Мережі позбавив фермера врожаю

16:09

Ураганний перебіг онкології: Симоньян зібралася помирати

15:41

Забудьте про "пока": гарні українські варіанти для прощання

Реклама
15:37

Трамп запропонував хороший компроміс щодо війни, але Путін його не прийме - Зеленський

15:32

Подорожчав на рівному місці: в Україні різко підняли ціни на базовий продукт

15:12

В будинки українців залітають небезпечні комахи: зʼявилися фото цих "гігантів"

15:08

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

14:57

На ослах не вивезеш: Плетенчук розповів про удари по нафтобазах у Криму

14:44

"Пекло якесь": як українські знаменитості пережили атаку на Україну

14:44

Здатні долати понад 1500 км: СБУ показала модернізовані дрони Sea Baby (відео)

14:39

Місто-мільйонник може залишитися без світла на кілька днів: невтішний прогноз

14:31

Свічки та ліхтарики не знадобляться: як можна зробити світло без електрикиВідео

14:12

"Було пряме влучання": російський дрон вбив маму, немовля та 12-річну дівчинку

14:00

Майже 50 дітей опинились під ударом Шахедів: нові деталі атаки на ХарківФото

Реклама
13:56

Незручно вийшло: на конкурсі краси учасниця подумала, що потрапила до фіналуВідео

13:35

Китайський гороскоп на завтра 23 жовтня: Щурам - криза, Коням - розчарування

13:30

В Путіна проблеми: ГУР повідомило про зрив набору контрактників до армії РФ

13:18

Україну накриють дощі та похолодання: де різко зіпсується погода

13:15

РФ запустила 405 дронів та 28 ракет: нові деталі масованої атаки на Україну

13:14

Чи варто запасатися вже зараз: виробники розповіли, скільки коштуватиме картопля

13:09

Не блондинка: Ольга Сумська прибрала своє довге волосся вперше за багато років

12:46

Уважно до тривог: українців попередили про загрозу нового ракетного удару

12:39

Україна готує велику угоду з Saab: можливе постачання винищувачів Gripen

12:26

Можна легко зламати коробку: чи варто перемикати автомат в режим N на світлофорі

12:23

"Росія нахабніє": окупанти атакували дроном дитячий садок, 1 загиблий, 7 постраждалихФото

12:03

"Діти перелякались": нардепка повідомила про влучання в її будинок під час атаки РФ

11:59

Оптимістичного сценарію немає: експерт сказав, чи буде світло в українців узимкуФотоВідео

11:40

Зруйновані оселі та "Нова пошта": як виглядає Новгород-Сіверський після удару РФ

11:36

Чому 23 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

11:16

"Є поранені діти": Росія вдарила по дитячому садку в Харкові

11:08

Останнє попередження: експерт назвав сигнал, який отримав Путін від Трампа

10:52

Під удар потрапили 10 регіонів, зруйновано будинки, загинули діти: нові подробиці атаки РФФото

10:51

"Врятуватися було неможливо": внаслідок удару по Києву загинуло подружжяФото

10:44

Мирний план Трампа щодо України зазнав невдачі, і Путіна це влаштовує - CNN

Реклама
10:42

Могла обійтися у цілий статок: які штрафи платили козаки за лайку

10:41

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

10:13

Українська актриса розповіла, як схудла на 45 кгВідео

10:04

Росія постраждала від ударів: дрони атакували цілі в глибокому тилу ворога

09:59

Через масовану атаку РФ: в УЗ повідомили про затримки та зміни в русі потягів

09:55

"100-відсоткове пошкодження мозку": Брітні Спірс розкрила правду про свій стан

09:38

"Час настав": Зеленський назвав кількість жертв нічної атаки і звернувся до партнерівФото

09:33

"Вона все плаче, плаче": відомий співак розніс Тіну Кароль

09:16

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

09:15

Іво Бобул розкрив деталі спілкування з кумом Кучмою - де зараз експрезидент

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти